Η Χάποελ Τελ Αβίβ μπορεί να βρίσκεται σε διαδικασία Playoffs και με την πλάτη στον τοίχο ωστόσο φέρεται να «κοιτάζει» ήδη περιπτώσεις παικτών για τη νέα σεζόν.

Μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια στη Μαδρίτη, η Ρεάλ έχει πάρει σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας, καθώς έχει κάνει το 2-0 απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Οι Ισραηλινοί καλούνται να σημειώσουν, πλέον, τρεις νίκες στη σειρά απέναντι στη «βασίλισσα» προκειμένου να φτάσουν σε μια μεγάλη ανατροπή μεταφέροντας τη σειρά στη Βουλγαρία.

Παράλληλα ωστόσο βρίσκονται και ένα... βήμα πιο μπροστά καθώς σύμφωνα με την «Israel Hayom» εξετάζουν την περίπτωση του φόργουορντ της Ρεάλ, Τσούμα Οκέκε για τη νέα σεζόν.

Συγκεκριμένα το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι η Χάποελ έχει βάλει στο μάτι τον 28χρονο Αμερικανό ο οποίος είχε έρθει σε επαφές με τη Χάποελ πριν συμφωνήσει με τη Ρεάλ.

Στα δύο ματς των Playoffs ο Οκέκε έχει κατά μέσο όρο 6 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1.5 κλέψιμο ανά 18:41 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 75% στα δίποντα και 33% στα τρίποντα.