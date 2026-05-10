Ανώδυνη εντός έδρας ήττα από τη Μπρεογάν (97-101) για τη Ρεάλ, η οποία πλήρωσε την κακή της άμυνα, αλλά δεν έχασε την πρωτιά της.

Με αυτό το αποτέλεσμα συγκεκριμένα, η Ρεάλ υποχώρησε στο 26-4, με την Βασίλισσα όμως να παραμένει μόνη πρώτη και με διαφορά από την δεύτερη Μούρθια. Η Μπρεογκάν από την άλλη ανέβηκε στο 13-17.

Η Ρεάλ δεν είχε τους Ντέιβιντ Κράμερ, Γκάμπριελ Ντεκ, Ουσμάν Γκαρούμπα, Έντι Ταβάρες, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να κάνει ροτέισιον και να σπάει τον χρόνο, δίνοντας ανάσες σε αρκετούς βασικούς.

Κορυφαίοι για την Ρεάλ ήταν οι Γιουλ (20 πόντοι, 4 ασίστ) και Λεν (17 πόντοι, 9 ριμπάουντ), ενώ από την άλλη οι Aρανίτοβιτς (19 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Μάβρα (16 πόντοι, 4 ασίστ) ξεχώρισαν από τη Μπρεογάν.

Η Ρεάλ συνεχίζει να περιμένει τον αντίπαλό της στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας, καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια - Παναθηναϊκός.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 46-43, 67-71, 97-101