«Απογειώθηκαν» οι τιμές των εισιτηρίων για το Final Four στην μεταπώληση: Τα εξωφρενικά επίπεδα που έχουν φτάσει

Σε τρελά επίπεδα έχουν φτάσει οι τιμές των εισιτηρίων για το Final Four της Euroleague, μετά και τις νίκες του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια.

Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πώληση των εισιτηρίων για το Final Four της Αθήνας, έχει γίνει κυριολεκτικά χαμός, καθώς η ζήτηση από τους φίλους του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού είναι τεράστια και σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να καλυφθεί στο 100%. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που οι «πράσινοι» όχι απλά έκαναν το break με τη Βαλένθια, αλλά κατάφεραν να υπολείπονται μόλις μίας νίκης από το να εξασφαλίσουν και αυτοί τη συμμετοχή τους στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Κάτι που, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δημιουργεί συνθήκες... αισχροκέρδειας μέσω των διαφόρων site μεταπώλησης εισιτηρίων για αθλητικές διοργανώσεις και όχι μόνο. Από την Τρίτη το βράδυ λοιπόν, μετά και την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, παρατηρήθηκε αύξηση των ήδη ανεβασμένων τιμών, οι οποίες μόλις έγινε το 0-2 τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, απογειώθηκαν.

Είναι χαρακτηριστικό πως στο πιο γνωστό site μεταπώλησης εισιτηρίων, το πιο φθηνό πακέτο εισιτηρίων και για τις δύο μέρες ξεκινάει από 2.329 ευρώ και φτάνει έως 11.403 για τα VIP.

Για να καταλάβετε τη διαφορά, ένα εισιτήριο που κάποιος το αγόρασε στο πλευρικό κάτω διάζωμα για 770 ευρώ σήμερα πωλείται 3.457.

