Ο Ντάν Οτούρου συμφώνησε με την διοίκηση της Χάποελ Τελ Αβίβ για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο του που θα του αποφέρει αποδοχές που θα φτάνουν τα 2.7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Σε συμφωνία με τον Νταν Οτούρου ήρθε η Χάποελ Τελ Αβίβ σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, κατόπιν εισήγησης του Δημήτρη Ιτούδη. Ο σέντερ των Ισραηλινών ήταν σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα για την προοπτική υπογραφής ενός νέου συμβολαίου, καθώς αυτό που είχε υπογράψει (με ετήσιες αποδοχές περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ) ολοκληρώνεται την επόμενη σεζόν.

Ωστόσο, το «μπάι-άουτ» που είχε για να αποχωρήσει και ήταν ύψους 500.000 ευρώ εγκυμονούσε κινδύνους απώλειας του. Για να αποφύγουν κάτι τέτοιο στη Χάποελ ξεκίνησαν συζητήσεις και ο παίκτης συμφώνησε να παραμείνει αυξάνοντας σημαντικά τις αποδοχές του που πλέον θα ανέρχονται στα 2.7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το deal έχει ολοκληρωθεί και απομένει τις επόμενες ημέρες η επισημοποίηση της συμφωνίας των δυο πλευρών, που διατηρεί στο δυναμικό των Ισραηλινών τον παίκτη.

Ο Νταν Οτούρου το τελευταίο διάστημα είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αυτό αποτυπώθηκε στο Game 1 των playoffs της Euroleague με τη Ρεάλ στη Movistar Arena, όπου στην ήττα της Χάποελ (86-82) είχε 20 πόντους, 17 ριμπάουντ και 2 μπλοκ σε 29.20 λεπτά συμμετοχής.

