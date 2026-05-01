Ο Μάικ Τζέιμς το πήρε πάνω του και ξεκαθάρισε πως δεν θα ξαναμιλήσει με τους διαιτητές μετά την αποβολή του στο Game 2 με τον Ολυμπιακό.

Στα αποδυτήρια οδηγήθηκε στο Game 2 των playoffs της Euroleague με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ ο Μάικ Τζέιμς έπειτα από την αποβολή του για διαμαρτυρίες στους διαιτητές. Ένα 24ωρο αργότερα και έχοντας «καθαρίσει» το μυαλό του ο Αμερικανός σκόρερ ανέλαβε την ευθύνη για την συμπεριφορά του.

Με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ο Μάικ Τζέιμς εξήγησε πως δεν θα μιλάει πλέον με τους διαιτητές και επικεντρώνεται στη συνέχεια της σειράς.

Το μήνυμα του Αμερικανού σκόρερ της Μονακό στο «Χ» αναφέρει:

«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να το κάνω καλύτερα.

Πίσω στη σειρά…».

Στην Μονακό έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στο Game 3 την επόμενη Τρίτη (5/5, 20:45) στο πριγκιπάτο κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου θέλουν να δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το δεύτερο παιχνίδι.