Μάικ Τζέιμς: Ποιο ήταν το σχόλιο του Αμερικανού γκαρντ για τους διαιτητές
Στα αποδυτήρια οδηγήθηκε στο Game 2 των playoffs της Euroleague με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ ο Μάικ Τζέιμς έπειτα από την αποβολή του για διαμαρτυρίες στους διαιτητές. Ένα 24ωρο αργότερα και έχοντας «καθαρίσει» το μυαλό του ο Αμερικανός σκόρερ ανέλαβε την ευθύνη για την συμπεριφορά του.
Με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ» ο Μάικ Τζέιμς εξήγησε πως δεν θα μιλάει πλέον με τους διαιτητές και επικεντρώνεται στη συνέχεια της σειράς.
Το μήνυμα του Αμερικανού σκόρερ της Μονακό στο «Χ» αναφέρει:
«Δεν θα μιλάω πια με τους διαιτητές για τις αποφάσεις. Θα είναι δύσκολη δουλειά για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι είχε πιθανότατα τελειώσει, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα καθόλου πιο εύκολο. Πρέπει να το κάνω καλύτερα.
Πίσω στη σειρά…».
Στην Μονακό έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στο Game 3 την επόμενη Τρίτη (5/5, 20:45) στο πριγκιπάτο κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου θέλουν να δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με το δεύτερο παιχνίδι.
I will no longer talk to referees about calls. It will be a tough task for me but even though the game was probably over i hurt my team and didn’t make it any easier. I gotta do better.— Mike James (@TheNatural_05) May 1, 2026
Back to the series…..
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.