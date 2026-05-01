Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θεώρησε προσβλητική την ερώτηση δημοσιογράφου και αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου.

Η Φενέρμπαχτσε με επιθετικό πλουραλισμό κυριάρχησε (86-74) της Ζάλγκιρις στο Game 2 και ετοιμάζει βαλίτσες για το Κάουνας για να τελειώσει τη σειρά και να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας.

Τα πράγματα, ωστόσο, ξέφυγαν στη συνέντευξη Τύπου όταν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για το αν επιθυμεί η ομάδα του να δείξει την ίδια προσπάθεια και στο Final Four της Αθήνας, εφόσον προκριθεί. Ο Λιθουανός προπονήτης θεώρησε προσβλητική την ερώτηση και αμέσως αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να μιλήσει παραπάνω.

Να υπενθυμίσουμε πώς δεν είναι η πρώτη φορά που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κόουτς Γιασικεβίτσιους αποχωρεί μετά από ερώτηση.

