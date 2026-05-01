Γιασικεβίτσιους: Έφυγε και πάλι από τη συνέντευξη Τύπου γιατί δεν του άρεσε η ερώτηση!
Η Φενέρμπαχτσε με επιθετικό πλουραλισμό κυριάρχησε (86-74) της Ζάλγκιρις στο Game 2 και ετοιμάζει βαλίτσες για το Κάουνας για να τελειώσει τη σειρά και να βρεθεί στο Final Four της Αθήνας.
Τα πράγματα, ωστόσο, ξέφυγαν στη συνέντευξη Τύπου όταν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ρωτήθηκε για το αν επιθυμεί η ομάδα του να δείξει την ίδια προσπάθεια και στο Final Four της Αθήνας, εφόσον προκριθεί. Ο Λιθουανός προπονήτης θεώρησε προσβλητική την ερώτηση και αμέσως αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να μιλήσει παραπάνω.
Να υπενθυμίσουμε πώς δεν είναι η πρώτη φορά που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο κόουτς Γιασικεβίτσιους αποχωρεί μετά από ερώτηση.
“This effort from team in the Final Four… That is a disrespectful question.”— Basketball Sphere (@BSphere_) April 30, 2026
Sarunas Jasikevicius wasn’t having it: the job’s not done yet, and the Final Four spot is far from secured. 🔐#Fenerbahçe #fenerbahçebeko pic.twitter.com/cQE5aa0fMe
