Δείτε τι έγινε μετά το buzzer beater του Χέις Ντέιβις, με τον Νογκές να ακολουθεί τον Νάν μέχρι τη φυσούνα.

Μια ανάσα από την είσοδο στο FinalFour βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους «πράσινους» να κάνουν το δύο στα δύο κόντρα στην Βαλένθια επικρατώντας και πάλι αυτή την φορά στην παράταση με 105-107. Μια νίκη που ήρθε με το εκπληκτικό buzzer beater του Χέις Ντέιβις.

Με το που ο Αμερικάνος ευστόχησε έγινε χαμός. Όλοι οι παίκτες και ο πάγκος έτρεξαν προς τα αποδυτήρια και έπεσαν επάνω στον πρωταγωνιστή του αγώνα.

Υπήρξε πολλή ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, ενώ παραλίγο να έχουμε... δράματα. Ο Κέντρικ Ναν έκανε μια άσεμνη χειρονομία μετά το καλάθι του Ντέιβις και έφυγε για τα αποδυτήρια.

Αμέσως ο παίκτης της Βαλένθια, ο Νογκές που ήταν εκτός αποστολής τον κυνήγησε μέχρι την φυσούνα, αλλά δεν πρόλαβε να τον φτάσει γιατί γλίστρησε.

