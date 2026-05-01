Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Το κυνηγητό του Νογκές μετά την άσεμνη χειρονομία του Ναν (vid)
Μια ανάσα από την είσοδο στο FinalFour βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τους «πράσινους» να κάνουν το δύο στα δύο κόντρα στην Βαλένθια επικρατώντας και πάλι αυτή την φορά στην παράταση με 105-107. Μια νίκη που ήρθε με το εκπληκτικό buzzer beater του Χέις Ντέιβις.
Με το που ο Αμερικάνος ευστόχησε έγινε χαμός. Όλοι οι παίκτες και ο πάγκος έτρεξαν προς τα αποδυτήρια και έπεσαν επάνω στον πρωταγωνιστή του αγώνα.
Υπήρξε πολλή ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, ενώ παραλίγο να έχουμε... δράματα. Ο Κέντρικ Ναν έκανε μια άσεμνη χειρονομία μετά το καλάθι του Ντέιβις και έφυγε για τα αποδυτήρια.
Αμέσως ο παίκτης της Βαλένθια, ο Νογκές που ήταν εκτός αποστολής τον κυνήγησε μέχρι την φυσούνα, αλλά δεν πρόλαβε να τον φτάσει γιατί γλίστρησε.
Δείτε εδώ τι έγινε
