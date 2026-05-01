Αταμάν: «Δέκα αστυνομικοί έξω από τα αποδυτήριά μας ήθελαν να συλλάβουν τον Γιαννακόπουλο και τον general manager»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν κατήγγειλε πως αστυνομικοί δεν τους αφήνουν να πανηγυρίσουν και θέλουν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε και στο game 2 των Play Offs επικρατώντας με 105-107 της Βαλένθια με ένα μαγικό buzzer beater του Χέις-Ντέιβις. Ωστόσο τους φοβερούς; πανηγυρισμούς διαδέχθηκε η οργή για την συμπεριφορά της αστυνομίας, με τον Εργκίν Αταμάν να πνέει μένεα εναντίον τους στην συνέντευξη Τύπου.

Ο Τούρκος προπονητής ανέφερε πως 10 αστυνομικοί ήταν έξω από τα αποδυτήρια και ήθελαν να συλλάβουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αναλυτικά ανέφερε τα εξής: «Μπροστά από τα αποδυτήριά μας υπάρχουν δέκα αστυνομικοί, οι οποίοι θέλουν να συλλάβουν κάποια μέλη του επιτελείου και τον πρόεδρό μας, κ. Γιαννακόπουλο. Πρώτη φορά στην καριέρα μου, σε 30 χρόνια, βλέπω κάτι τέτοιο. Την Αστυνομία. Να βάζουν την Αστυνομία έξω από τα αποδυτήρια και να μην μας αφήνουν να πανηγυρίσουμε και να θέλουν να συλλάβουν τον πρόεδρό μας και τον GM μας. Τι να πω;».