Βεζένκοφ: «Το μεγαλύτερο βραβείο είναι στο τέλος»

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοβ μετά το 2-0 του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός... διέλυσε τη Μονακό με 94-64 στο κατάμεστο ΣΕΦ κι έκανε με μεγάλη ευκολία το 2-0 στη σειρά.

Ο MVP της EuroLeague, Σάσα Βεζένκοβ, ήταν και ο MVP της αναμέτρησης με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ και μίλησε μετά το φινάλε του ματς.

Αναλυτικά

Για το 2/2 στην έδρα τους: «Ήταν πολύ σημαντικό να υπερασπιστούμε την έδρα μας και να πάμε στο Μονακό με 2-0. Στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο δεν παίξαμε όσα καλά θα θέλαμε, αλλά νομίζω πως οι φίλαθλοί μας πέρασαν καλά. Πρέπει να πάμε εκεί να είμαστε σοβαροί, χρειαζόμαστε άλλη μία νίκη και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Το 2-0 είναι καλό, αλλά χρειαζόμαστε και μία τρίτη νίκη».

Για το βραβείο του MVP: «Νιώθω υπερήφανος για τη δουλειά μου. Το έχω πει πολλές φορές, χωρίς τους συμπαίκτες μου, όλο τον οργανισμό, την οικογένεια μου και όλους όσους με υποστήριξαν τη φετινή χρονιά, δεν θα μπορούσα να έχω κερδίσει αυτό το βραβείο. Όταν κερδίζεις κάτι, είναι κάτι όμορφο, συναισθηματικό, αλλά το μεγαλύτερο βραβείο είναι στο τέλος. Αυτός είναι ο στόχος μου, χρειαζόμαστε άλλες τρεις νίκες για να τα καταφέρουμε, οπότε πηγαίνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση».

Για την παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς: «Είναι δύο κορυφαίοι αθλητές, μιλάμε για δύο Goat, για δύο κορυφαίους όλων των εποχών. Ήταν εδώ, μας υποστήριξαν, γέλασαν, ήταν πολύ όμορφη η σημερινή ατμόσφαιρα και τους ευχαριστούμε που ήταν εδώ».