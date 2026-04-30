Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» είχαν δεχτεί 67 πόντους σε όλο το Game 1 και 48 στο ημίχρονο του Game 2!
Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια δεν είναι εξίσου καλή, όπως ήταν στο πρώτο παιχνίδι, έχοντας δεχτεί 48 πόντους σε 20 λεπτά.
Συγκεκριμένα η ισπανική ομάδα, σε όλο το Game 1 είχε πετύχει 67 πόντους, ενώ στο Game 2 έχει ήδη βάλει 48 πρώτο μέρος.
Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως η Βαλένθια στο δεύτερο παιχνίδι σουτάρει καλύτερα, έχοντας 9/13 δίποντα (69.2%), 8/21 τρίποντα (38.1% τρίποντα), και 6/13 βολές (46.2%).
