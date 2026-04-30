Ολυμπιακός - Μονακό: Η μέρα και η ώρα του Game 3
Ολυμπιακός και Μονακό αφήνουν πίσω τα παιχνίδια του ΣΕΦ και στρέφουν το βλέμμα τους στο Game 3 στο Μονακό (5/5, 20/45)
Ολυμπιακός και Μονακό ολοκλήρωσαν το Game 2 της σειράς των Play Offs της EuroLeague και στρέφουν την προσοχή τους στην συνέχεια της σειράς, με το Game 3 να διεξάγεται στο Μονακό.
Το Game 3 είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη 5 Μαΐου, με ώρα έναρξης και εκείνο τις 20:45 το βράδυ.
Το πρόγραμμα των Play Offs
- Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
- Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό, Πέμπτη 30 Απριλίου 21:00
- Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός, Τρίτη 5 Μαΐου 20:45
- Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός, Πέμπτη 7 Μαΐου 20:30 (αν χρειαστεί)
- Game 5: Δεν έχει ανακοινωθεί
