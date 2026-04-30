Ολυμπιακός - Μονακό: «Παρέλαση» αστέρων στο ΣΕΦ με Αντετοκούνμπο, Τζόκοβιτς και Μποντιρόγκα
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό για το Game 2 στο ΣΕΦ έχοντας κάνει ήδη το 1-0 στη σειρά.
Ωστόσο, το συγκεκριμένο παιχνίδι λειτούργησε ως πόλος έλξης αστέρων που αποφάσισαν να κάνουν... παρέλαση στο φαληρικό στάδιο. Πρώτος και καλύτερος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που είχε ήδη επισκεφθεί το Παλέ για το τελευταίο ματς της κανονικής διάρκειας της GBL ανάμεσα στον Άρη και τον Πανιώνιο.
Μαζί του ήταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, συχνός θαμώνας στο ΣΕΦ και θεατής πολλών μπασκετικών αναμετρήσεων, ενώ συνομίλησε και με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος νωρίτερα βράβευσε τον Σάσα Βεζένκοβ για την ανάδειξή του ως MVP για τη regular season της EuroLeague.
