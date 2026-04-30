Ο Κέντρικ Ναν είναι «καυτός» ενόψει του Game 2 μεταξύ της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, με τον ίδιο να έχει 8/8 τρίποντα στο ζέσταμα.

Αποστολή στη Βαλένθια: Γιώργος Κούβαρης

Η Βαλένθια φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για το Game 2 των play-offs, με τον Κέντρικ Ναν να είναι «καυτός» στο ζέσταμα.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» πέτυχε 8/8 τρίποντα πριν την έναρξη του αγώνα, δείχνοντας σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Θυμίζουμε ο Ναν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του Game 1, έχοντας 14 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

