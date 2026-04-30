Παναθηναϊκός: «Καυτός» ο Ναν στο ζέσταμα με 8/8 τρίποντα!
Αποστολή στη Βαλένθια: Γιώργος Κούβαρης
Η Βαλένθια φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για το Game 2 των play-offs, με τον Κέντρικ Ναν να είναι «καυτός» στο ζέσταμα.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» πέτυχε 8/8 τρίποντα πριν την έναρξη του αγώνα, δείχνοντας σε πολύ καλή κατάσταση ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.
Θυμίζουμε ο Ναν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του Game 1, έχοντας 14 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
☘️🔥 Ο Κέντρικ Ναν δείχνει από νωρίς τις διαθέσεις του στη Βαλένθια.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 30, 2026
