Δείτε την 12άδα που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν ενόψει του Game 2 των Playoffs με αντίπαλο τη Βαλένθια στην «Roig Arena»

Ο Παναθηναϊκός έκανε την... δουλειά στο Game 1 της σειράς στην Ισπανία, επικράτησε της Βαλένθια με 67-68, έκανε το «break» της έδρας και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο δεύτερο παιχνίδι.

Στόχος δεν είναι άλλος από το 0-2 και το προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας. Και επειδή «συνταγή που πετυχαίνει δεν αλλάζει» ο Εργκίν Άταμαν επέλεξε την ίδια 12άδα για το Game 2 κόντρα στην ισπανική ομάδα.

Όπως είναι γνωστό ο Τούρκος προπονητής πήρε στη Βαλένθια 13 παίκτες και έπρεπε (έτσι και αλλιώς και στα δύο παιχνίδια) να «κόψει» έναν προκειμένου να σχηματιστεί η 12άδα της ομάδας. Έτσι, λοιπόν, έμεινε και πάλι εκτός ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τους Μάριους Γκριγκόνις και Βασίλη Τολιόπουλο, να παίρνουν εκ νέου θέση στην 12άδα.

Ο Εργκίν Άταμαν υπολογίζει για το Game 2 της σειράς τους Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.