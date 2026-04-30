Οι Ισπανοί θεωρούν τον Ντάνι Οτούρου της Χάποελ παίκτη που είναι στο επίπεδο του Γουόλτερ Ταβάρες και του Νίκολα Μιλουτίνοφ, μετά τα «όργια» στο Game 1 με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Μπορεί την πιο παραγωγική εμφάνιση στη Euroleague ο Ντάνι Οτούρου να την πραγματοποίησε στις 23 Ιανουαρίου 2026 στην αναμέτρηση της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι σημειώνοντας 24 πόντους, ωστόσο στην ήττα (86-82) από τη Ρεάλ το βράδυ της Τετάρτης (29/4) στο Game 1 των playoffs έκανε την καλύτερη εμφάνιση στην καριέρα του στη διοργάνωση.

Απέναντι στη «βασίλισσα» είχε 20 πόντους, 17 ριμπάουντ, 2 τάπες και 38 βαθμούς στο PIR σε 29:20 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά έλειπε ο Γουόλτερ Ταβάρες, καθώς αγωνίστηκε μόλις 2:47 λεπτά εξαιτίας του τραυματισμού του στο γόνατο (υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού ποδιού). Παρ’ ολ’ αυτά η εμφάνιση του ήταν κυριαρχική απέναντι στους υπόλοιπους ψηλούς της Ρεάλ, που δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αμελητέα ποσότητα.

Γι’ αυτό και μετά την παρουσία του Νταν Οτούρου με την front-line της «βασίλισσας» έγινε μεγάλη συζήτηση στην Ισπανία και ειδικότερα στο podcast 2 Colegas, με τους Jorge Medina και Sergio Martinez Orsal, με τους δύο δημοσιογράφους του ισπανικού DAZN, να επαινούν τον σέντερ των Ισραηλινών.

«Μπορεί σίγουρα να θεωρηθεί ένας από τους καλύτερους σέντερ στην Ευρώπη, όπως ο Γουόλτερ Ταβάρες και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, είναι σε αυτή τη συζήτηση, δεν υπάρχει αμφιβολία για τον τύπο. Ήταν ένα τεράστιο παιχνίδι από μέρους του» ανέφεραν στην ανάλυση τους μετά την επική εμφάνιση του σέντερ της Χάποελ Τελ Αβίβ στο Game 1.

Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή ο Νταν Οτούρου που είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του αγωνιστικά είναι ένας από τους πλέον περιζήτητους ψηλούς της Ευρώπης, τον οποίο θέλει να ανανεώσει η Χάποελ υπογράφοντας νέο συμβόλαιο, αλλά ακόμη όλα είναι ρευστά, δεδομένου ότι με 500.000 ευρώ μπορεί να τον αποκτήσει όποια ομάδα επιθυμεί, καθώς υπάρχει αυτή η ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του.

Το γεγονός ότι εντάσσεται στο γκρουπ των κορυφαίων σέντερ της Ευρώπης και θεωρείται από τους Ισπανούς ως αθλητής που βρίσκεται στο επίπεδο του Γουόλτερ Ταβάρες και του Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι κάτι που ανεβάζει κατακόρυφα την αξία του στο χρηματιστήριο της Euroleague.