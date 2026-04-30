Δείτε τη 10άδα με την οποία θα παραταχθεί η Μονακό στο Game 2 κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

O Oλυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο ΣΕΦ στις 21:00 (Novasports 4, LIVE Gazzetta) για το Game 2 της σειράς Playoffs με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Οι ερυθρόλευκοι που προηγούνται με 1-0 στη σειρά δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Τάισον Γουόρντ που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση.

Όσο για τη Μονακό, που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα αρκετά προβλήματα τραυματισμών, πλέον είναι σε μια φάση επιστροφών με τους περισσότερους (πλην του Νίκολα Μίροτιτς) παίκτες να είναι στη διάθεση του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, ανάμεσά τους και ο Νεμάνια Νέντοβιτς.

Η 10άδα των Μονεγάσκων: Οκόμπο, Μπλοσομγκέιμ, Τάις, Ντιάλο, Χέις, Τάρμπεϊ, Μπέγκαριν, Νέντοβιτς, Στράζελ, Τζέιμς.