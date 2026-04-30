Ο Ελάιτζα Μπράιαντ τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι των playoffs της Χάποελ με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη και αναμένουν οι Ισραηλινοί να προπονηθεί για να δουν εάν θα υπολογίζεται για το Game 2.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ηττήθηκε (86-82) από τη Ρεάλ στη Movistar Arena της Μαδρίτης στο Game 1 των playoffs της Euroleague, ωστόσο ο τραυματισμός του Ελάιτζα Μπράιαντ στο γόνατο ανησύχησε περισσότερο τον Δημήτρη Ιτούδη από την εμφάνιση της ομάδας του ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ αγωνίστηκε μόλις 10:39 λεπτά στο πρώτο μέρος και αποχώρησε, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο. Ο Έλληνας τεχνικός δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου στη συνέχεια και πλέον το ιατρικό επιτελείο της Χάποελ έχει «πέσει πάνω του», προκειμένου να προλάβει το Game 2 το βράδυ της Παρασκευής (1/5, 21:45).

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το Ισραήλ ο Ελάιτζα Μπράιαντ θα δοκιμάσει να πάρει μέρος στην προπόνηση πριν το δεύτερο ματς. Εφόσον ο πόνος δεν επιδεινωθεί, ο παίκτης θα αγωνιστεί κανονικά στο Game 2 της Μαδρίτης.

Σε διαφορετική περίπτωση θα προφυλαχθεί και δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον Δημήτρη Ιτούδη, απέναντι στη Ρεάλ η οποία επίσης θα στερηθεί των υπηρεσιών του Γουόλτερ Ταβάρες ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο (υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου) και έπαιξε μόλις 2:47 λεπτά στο Game 1.