Η Μπανταλόνα έφυγε με διπλό από τη Μαδρίτη, αφού επικράτησε με 89-81 της Ρεάλ με ηγέτη Ρούμπιο.

Πριν από λίγο καιρό η ΑΕΚ είχε αποκλείσει τη Μπανταλόνα από το Final Four που διοργάνωνε η ομάδα της Ισπανίας στην έδρα της. Φαίνεται πως οι Καταλανοί το έχουν ξεπεράσει και το έδειξαν κόντρα στη Ρεάλ.

Η Μπανταλόνα έδειξε τα... δόντια της μέσα στη Μαδρίτη και επικράτησε με 89-81 των Μαδριλένων. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 19-11 και την έκτη θέση. Από την άλλη οι Μαδριλένοι είναι πρώτοι με 26 νίκες και 6 ήττες.

Την Παρασκευή στις 21:00 η Ρεάλ κοντράρεται με τη Βαλένθια στο Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

Ο Ρούμπιο ήταν εντυπωσιακός με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Κάμερον Χαντ τον ακολούθησε με 14 πόντους στο ματς. Στον αντίποδα ο Χεζόνια είχε 13 πόντους και ο Προσίντα μέτρησε 12.