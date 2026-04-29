Ναν στο Gazz Floor by Novibet: «Τώρα η μπάλα είναι στα χέρια μας»

Ο Κέντρικ Ναν μίλησε μετά το break του Παναθηναϊκού στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet», στάθηκε στο πόσο διαφορετικά είναι για εκείνον τα παιχνίδια των Playoffs, ενώ ξεκαθάρισε ότι πλέον εκείνοι είναι που κρατούν την... μπάλα της σειράς στα χέρια τους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός έβαλε ήδη στις αποσκευές το «break» της έδρας και την τουλάχιστον μία νίκη που επιζητούσε στη Βαλένθια.

Στόχος φυσικά είναι το back to back «break» στην «Roig Arena» το βράδυ της Πέμπτης (30/4, 21:45) ώστε να χρειάζεται άλλη μια νίκη προκειμένου να «τσεκάρει» τα εισιτήρια για το Final Four της Αθήνας.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που έδωσε την ώθηση στον Παναθηναϊκό σκοράροντας ακατάπαυστα στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα και εκείνος που «σφράγισε» τη νίκη με την εύστοχη βολή στα 2.1'' πριν από τη λήξη του ματς.

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στην κάμερα του Gazzetta και στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet» όπου μεταξύ άλλων εξήγησε το πόσο διαφορετικά είναι τα Playoffs, την δική του συνεισφορά, την απουσία του Κώστα Σλούκα αλλά και τη συνέχεια της σειρας.

«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, τώρα είναι τα Playoffs»

«Το βασικό ήταν να τους κόψουμε τον ρυθμό. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ γρήγορα και επιτίθεται συχνά μέσα στα πρώτα οκτώ δευτερόλεπτα της επίθεσης. Κάναμε πολύ καλή δουλειά στο να τους αναγκάσουμε σε άστοχα σουτ στην πρώτη προσπάθεια, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ο έλεγχος των επιθετικών ριμπάουντ. Αν έχεις δει στην κανονική περίοδο ελέγχουν τα επιθετικά ριμπάουντ».

Στην Αμερική λένε ότι περιμένουν πώς και πώς τα Playoffs, με τον ίδιο να λέει χαμογελαστός: «Είναι τα playoffs φίλε, είναι το υψηλότερο επίπεδο μπάσκετ που μπορείς να παίξεις. Αντιμετωπίζεις εξαιρετικές ομάδες οι οποίες θεωρούνται αουτσάιντερ, αλλά πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζεις τη νίκη».

Όσο για τις δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο ότι η Βαλένθια μπορεί να νικήσει επτά κα οκτώ φορές τον Παναθηναϊκό και το αν τους έδωσε επιπλέον κίνητρο; «Είτε ειπώθηκαν είτε όχι, εγώ θα ήμουν απόλυτα συγκεντρωμένος στα Playoffs. Όποιος και αν μιλάει ή δεν μιλάει. Είναι παιχνίδι playoffs, οπότε η προσέγγιση δεν αλλάζει.»

«Τώρα είναι η ώρα»

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0 στη σειρά αλλά ο ίδιος γνωρίζει ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτε απολύτως: «Είναι απλά 1-0 και η μπάλα στα χέρια μας. Πρέπει να μείνουμε συνεπείς σε αυτά που κάνουμε καλά και να δείξουμε ότι αξίζουμε να κερδίσουμε ξανά. Δεν πρόκειται να παραδοθούν. Σίγουρα θέλουμε τη δεύτερη νίκη στο δεύτερο ματς. Θα προετοιμαστούμε την Τετάρτη και θα δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη».

Ο ίδιος άρχισε να πατάει το γκάζι και αναφορικά με τα όσα να περιμένει κάποιος στη συνέχεια από εκείνον; «Απλά παίζω μπάσκετ. Να παίρνω τις σωστές αποφάσεις, να είμαι επιθετικός και να καθοδηγώ την ομάδα, να ενθαρρύνω τους συμπαίκτες μου και αυτό είναι όλο. Τώρα είναι η ώρα, τι περισσότερο μπορώ να πω από αυτό;»

Δείτε το σημείο που μιλάει ο Κέντρικ Ναν στην κάμερα του Gazz Floor: