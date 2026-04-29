Λεσόρ: «Και στο Game 2 με την ίδια άμυνα απέναντι στη Βαλένθια»!

Ο Ματίας Λεσόρ μίλησε για το Game 2 του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια (30/4, 21:45) και τα σημεία που θα καθορίσουν την έκβαση του δεύτερου αγώνα των playoffs της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για το Game 2 με τη Βαλένθια (30/4, 21:45) στη Roig Arena και η ελληνική ομάδα με την ίδια συνταγή της πιεστικής άμυνας που οδήγησε στο break στο πρώτο ματς θα επιχειρήσει να πράξει το ίδιο και στη δεύτερη αναμέτρηση.

Ο Ματίας Λεσόρ, που ήταν μαζί με τον Κέντρικ Ναν οι πλέον επιδραστικοί παίκτες του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε σε όλα όσα πρέπει να κάνει η ομάδα του απέναντι στους Ισπανούς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR:

Για το Game 2 με τη Βαλένθια, επισήμανε: «Θα δούμε στο γήπεδο. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Ίσως είναι ένα πιο επιθετικό παιχνίδι, ίσως όχι. Αλλά πρέπει απλώς να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε σκληρά, να παλέψουμε, να ανταποκριθούμε στην ένταση και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε χθες (σ.σ. Game 1) στην άμυνα».

Για το αν έπαιξε ρόλο η βιντεοκλήση με τον Κώστα Σλούκα στο Game 1 που είχε με την ομάδα και το αν μπορεί να μοιραστεί κάτι γι’ αυτή τη στιγμή, απάντησε: «Εγώ έχω τη ρουτίνα μου, δεν είχα καμία βιντεοκλήση με τον Κώστα. Ίσως κάποιοι από τους συμπαίκτες μου είχαν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό».

Για το αν είναι αυτά τα παιχνίδια που του αρέσουν, με πάθος και μάχη για 40 λεπτά, παραδέχθηκε: «Γι' αυτό παίζουμε. Για μεγάλα ματς σαν αυτό. Είναι παιχνίδι των playoffs, είναι κάτι για το οποίο δούλεψες για 38 παιχνίδια κατά τη διάρκεια της σεζόν. Φτάνεις σε αυτή τη στιγμή και πρέπει να την απολαύσεις, να αγκαλιάσεις αυτού του είδους τις στιγμές. Και ξέρετε, όταν κερδίζετε παιχνίδια, αυτό το κάνει ακόμα πιο χαρούμενο. Οπότε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον Μπράξτον Κι παίκτη της Βαλένθια, ο οποίος στις δηλώσεις του όταν ρωτήθηκε ποιον θα επέλεγε να "βγάλει" εκτός από αυτό το παιχνίδι, αν είχε τη δυνατότητα να περιορίσει έναν παίκτη του Παναθηναϊκού, είπε: «Θα πίστευες ότι θα έλεγα τον Κέντρικ Ναν, αλλά προτιμώ τον Λεσόρ για να τον βγάλω εκτός παιχνιδιού, γιατί είναι τρομακτικός κάτω από το καλάθι, είναι κυρίαρχος παίκτης». Και ο Ματίας Λεσόρ απάντησε γελώντας: «Δεν ξέρω τι να πω, ξέρετε... Απλώς προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Προφανώς, όπως είπα και πριν, έχω ακόμα δρόμο μπροστά μου για να επιστρέψω στο να είμαι πλήρως ο εαυτός μου. Αλλά, ξέρετε, ό,τι κι αν χρειαστεί για να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει, είναι κάτι που είμαι πρόθυμος να το κάνω».

