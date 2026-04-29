Κι ενόψει Παναθηναϊκού: «Είναι καλή ομάδα, τους δίνω τα credit, έβαλαν περισσότερους πόντους και κέρδισαν»

Αποστολή στη Βαλένθια: Γιώργος Κούβαρης

Ενόψει του Game 2 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Μπράξτον Κι.

Ο Αμερικανός φόργουορντ, μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουν, στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ τοποθετήθηκε και για τι δήλωση που είχε κάνει ο Μοντέρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπράξτον Κι:

«Πρέπει να προστατέψουμε την έδρα μας. Το Game 2 θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Κάναμε μερικά λάθη και χάσαμε κάποια σουτ. Πρέπει να τους δώσουμε τα credit , είναι καλή ομάδα. Ο κόουτς είχε καλό πλάνο, πρέπει να προσαρμοστούμε».

Για το κακό ποσοστό και τα χαμένα σουτ που είχαν στο Game 1: «Είναι μπάσκετ. Κάποιες φορές μπαίνουν και κάποιες όχι. Δεν μπήκαν χθες. Πρέπει να τους δώσουμε τα credit διότι, έπαιξαν καλή άμυνα και χάσαμε μερικά ελεύθερα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε το ματς, είχαμε πολλές ευκαιρίες να κερδίσουμε χθες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι χάσαμε για αυτό, αλλά μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα».

Για τις δηλώσεις του Μοντέρο πως η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει 7-8 φορές τον Παναθηναϊκό σε μίας σεζόν και αν ακόμα το πιστεύουν: «Ναι, μία νίκη δεν θα αλλάξει την αυτοπεποίθησή μας. Έχουμε την ίδια αυτοπεποίθηση. Δεν ήμασταν στην δεύτερη θέση κατά τύχη, φτάσαμε εκεί για κάποιον λόγο. Είναι καλή ομάδα, τους δίνω τα credit. Κέρδισαν χθες. Μου αρέσει ο τρόπος που παίζουμε, χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ, κάναμε μερικά λάθη, πράγματα που μπορούμε να διορθώσουμε».

Για το αν θα γίνουν αλλαγές ή αν θα παίξουνε με τον ίδιο τρόπο: «Δεν μπορώ να πω τις αλλαγές. Υπάρχουν μερικές αλλαγές που πρέπει να κάνουμε για αύριο σίγουρα. Ανυπομονώ για την δοκιμασία. Ελπίζω ό,τι κάνουμε να λειτουργήσει καλύτερα για εμάς για να κερδίσουμε».

Για το τι είδους αγώνα περιμένει: «Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι τα play-offs. Ό,τι χρειαστεί για τη νίκη. Αν τους ρωτήσεις αν τους άρεσε ο τρόπος που κέρδισαν, θα πουν μάλλον όχι, αλλά έβαλαν περισσότερους πόντους και κέρδισαν. Στο τέλος της ημέρας θες να κερδίσεις είτε με 1 πόντο είτε με 20, είτε βάλεις πολλά σουτ είτε χάσεις πολλά σουτ».

Για την έλλειψη εμπειρίας και να επηρέασε τα χαμένα σουτ και τα λάθη: «Δεν θα έλεγα ότι για αυτό τα χάσαμε. Έχουμε παίξει αρκετό μπάσκετ και αυτοί και εμείς και στην Euroleague και στο πρωτάθλημα. Κάποιες φορές μπαίνουν τα σουτ, κάποιες όχι. Τους δίνω τα εύσημα, έπαιξαν καλή άμυνα, έκαναν μερικά πράγματα που δεν περιμέναμε. Στο Game 2 θα είμαστε πιο έτοιμοι».