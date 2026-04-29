Το Gazzetta στην προπόνηση της Βαλένθια ενόψει του Game 2 με τον Παναθηναϊκό
Αποστολή στη Βαλένθια: Γιώργος Κούβαρης
Το Gazzetta βρίσκεται στη «Roig Arena» για την προπόνηση της Βαλένθια, πριν το Game 2 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι Ισπανοί θέλουν να αντιδράσουν και να ισοφαρίσουν τη σειρά, μετά το break που έκαναν οι «πράσινοι» στο πρώτο ματς.
Το Game 2 είναι αύριο (30/04, 21:45), με την ομάδα του Έργκιν Άταμαν να έχει πλέον στα χέρια της το πλεονέκτημα έδρας, μετά το... διπλό που έκανε το βράδυ της Τρίτης (28/04).
Δείτε τα πλάνα του Gazzetta:
📹 Πλάνα από την προπόνηση της Βαλένθια.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 29, 2026
