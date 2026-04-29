Πουέρτο: «Να παίξουμε όπως παίξαμε στην κανονική διάρκεια με τον Παναθηναϊκό»

Ο Χοσέ Πουέρτο μίλησε για την ήττα της Βαλένθια από τον Παναθηναϊκό και το Game 2 που ακολουθεί.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

Στην ανάγκη να παίξει όπως έκανε και στην κανονική διάρκεια στάθηκε ο Χοσέ Πουέρτο, ο παίκτης της Βαλένθια, ενόψει του Game 2 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Χοσέ Πουέρτο:

«Πιστεύω ότι δεν βρήκαμε τον ρυθμό που συνήθως έχουμε στο παιχνίδι μας. Νομίζω πως το καλύτερο παράδειγμα είναι το ματς που παίξαμε εδώ απέναντί τους στην κανονική περίοδο. Έτσι ακριβώς θέλουμε να παίζουμε.

Και ναι, έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μας αναγκάσουν να μην παίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω πως αυτό είναι το βασικό «κλειδί» για το αυριανό παιχνίδι. Πρέπει να επιστρέψουμε στον ρυθμό μας».

Για το αν η διαφορά εμπειρίας έπαιξε ρόλο:

«Όχι, δεν το πιστεύω. Απλώς, όπως είπα και πριν, δεν νιώθαμε καθόλου άνετα.

Και στο τέλος χάσαμε για έναν πόντο. Οπότε ναι, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα».

Για τα ποσοστά της Βαλένθια στα τρίποντα και αν ήταν αποτέλεσμα της άμυνας του Παναθηναϊκού ή απλώς μια κακή βραδιά:

«Νομίζω πως ήταν ένας συνδυασμός και των δύο.

Όταν ξεκινάμε άσχημα, αυτό δημιουργεί αρκετή πίεση — ειδικά στο πρώτο παιχνίδι των playoffs — και φέρνει λίγο άγχος. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο. Και το δεύτερο ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ήταν πολύ ξεκάθαροι σχετικά με το ποια σουτ ήθελαν να πάρουμε και ποια όχι. Οπότε ναι, ήταν ένας συνδυασμός και των δύο».

Για το αν περίμεναν ο Παναθηναϊκός να ρίξει τόσο τον ρυθμό:

«Ναι, φυσικά. Περιμέναμε μια πολύ δύσκολη σειρά πριν ακόμη από το χθεσινό παιχνίδι. Ουσιαστικά, ο Παναθηναϊκός έχτισε αυτή την ομάδα για να κατακτήσει την EuroLeague. Οπότε φυσικά περιμέναμε να παίξουν σκληρά και περιμένουμε το ίδιο και αύριο».