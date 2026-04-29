Στο κομμάτι της άμυνας στάθηκε ο Έργκιν Άταμαν στην ομιλία του στα αποδυτήρια, αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βαλένθια με 68-67 στη «Roig Arena», κάνοντας το 1-0 στη σειρά, με τον Έργκιν Άταμαν στα αποδυτήρια να τονίζει στους παίκτες του, πως πρέπει να συγκεντρωθούν στο ματς της Πέμπτης.

Τους έδωσε συγχαρητήρια για την άμυνά τους, ενώ επίσης αναφέρθηκε στο δεύτερο ματς, λέγοντας πως δεν υπάρχει καμία εγγύησηη ότι θα πάνε στην Αθήνα με το 2-0.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν στα αποδυτήρια:

«Έχουμε την εμπειρία των play-offs, Είναι μόνο ένα παιχνίδι. Κερδίσαμε μόνο ένα παιχνίδι, πρέπει να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε και να αναλύσουμε. Είχαμε τον έλεγχο σε όλο το παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά δεν παίξαμε καλά.

Κάναμε πολλά λάθη. Αρνηθήκαμε να πάρουμε τα ελεύθερα σουτ. Κερδίσαμε με την άμυνά μας, αλλά σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα αυτό το παιχνίδι. Είναι μόνο το 1-0, πρέπει να ξεκουραστούμε. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα πάμε στην Αθήνα, έχοντας κερδίσει τα δύο (πρώτα) παιχνίδια. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ματς, την Πέμπτη.

Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αμυντικά, δεν τους αφήσαμε να βρουν εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εύκολοι πόντοι στο αιφνιδιασμό. Συγχαρητήρια!».