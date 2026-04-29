Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα Game 2 μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Μονακό και του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν την πρώτη του της νίκη στα play-offs της EuroLeague, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τους διαιτητές ενόψει των Game 2 στο ΣΕΦ και στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα το ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο ΣΕΦ (30/05, 21:00 LIVE από το Gazzetta), θα διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).

Όσον αφορά το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια (30/05, 21:45 LIVE από το Gazzetta), θα σφυρίξουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Ρόμπερτ Λοτερμόσερ (Γερμανία) και Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία).

Το πανόραμα των play-offs για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό:

Ολυμπιακός - Μονακό: 1-0

Game 1 : Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70

Game 2 : Ολυμπιακός - Μονακό (30/04, 21:00)

: - Μονακό (30/04, 21:00) Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός (05/05, 20:45)

Μονακό - (05/05, 20:45) Game 4 : Μονακό - Ολυμπιακός (07/05, 20:30 - αν χρειαστεί)

: Μονακό - (07/05, 20:30 - αν χρειαστεί) Game 5: Ολυμπιακός - Μονακό (12/05 ή 13/05 αν χρειαστεί)

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-1