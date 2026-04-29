EuroLeague: Οι διαιτητές των Game 2 στα ματς του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν την πρώτη του της νίκη στα play-offs της EuroLeague, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει τους διαιτητές ενόψει των Game 2 στο ΣΕΦ και στην Ισπανία.
Συγκεκριμένα το ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο ΣΕΦ (30/05, 21:00 LIVE από το Gazzetta), θα διευθύνουν οι Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Λούκα Καρντούμ (Κροατία).
Όσον αφορά το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια (30/05, 21:45 LIVE από το Gazzetta), θα σφυρίξουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Ρόμπερτ Λοτερμόσερ (Γερμανία) και Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία).
Το πανόραμα των play-offs για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό:
Ολυμπιακός - Μονακό: 1-0
Game 1: Ολυμπιακός - Μονακό: 91-70
- Game 2: Ολυμπιακός - Μονακό (30/04, 21:00)
- Game 3: Μονακό - Ολυμπιακός (05/05, 20:45)
- Game 4: Μονακό - Ολυμπιακός (07/05, 20:30 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Ολυμπιακός - Μονακό (12/05 ή 13/05 αν χρειαστεί)
Βαλένθια - Παναθηναϊκός: 0-1
- Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (30/4, 21:45)
- Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)
- Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.