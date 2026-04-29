Ολυμπιακός: Η κατάσταση των τραυματιών Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ και Τζόσεφ
Ο Ολυμπιακός δεν έφυγε αλώβητος από το παιχνίδι απέναντι στην Μονακό, καθώς οι Τάισον Γουόρντ, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σάσα Βεζένκοβ και Κόρι Τζόσεφ τραυματίστηκαν.
Ο Κόρι Τζόσεφ και ο Σάσα Βεζένκοβ μάτωσαν στο πρόσωπο, με τον Βεζένκοβ να χρειάζεται και 4 ράμματα.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ υπέστη ένα ελαφρύ διάστρεμμα, το οποίο δεν αναμένεται να τον κρατήσει εκτός, όμως η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την Τετάρτη (29/4).
Τέλος, ο Τάισον Γουόρντ αποχώρησε με χτύπημα στη μέση. Στη συνέχεια δεν αγωνίστηκε καθόλου, με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει κι εκείνου την Τετάρτη.
