Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα διέκοψε για μερικά λεπτά το Game 1 του Ολυμπιακού με τη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός ρίχτηκε στη «μάχη» με τη Μονακό στο πρώτο ματς της μεταξύ τους σειράς Playoffs στη EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ωστόσο, ένα πρόβλημα στα 6:22 πριν το φινάλε του ημιχρόνου οδήγησε στη διακοπή της αναμέτρησης. Οι φωτεινοί πίνακες έσβησαν ξαφνικά, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση του παιχνιδιού πάνω σε ένα χρονικό σημείο που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε το μομέντουμ με το μέρος της.

Οι διαιτητές και οι άνθρωποι της γραμματείας έκαναν προσπάθειες να επιδιορθώσουν το πρόβλημα και μετά από λίγα λεπτά το παιχνίδι μπόρεσε να συνεχιστεί κανονικά με όλα να λειτουργούν σωστά.