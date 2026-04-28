EuroLeague: Ο Μοντέρο «γονάτισε» τον Μίτσιτς και κατέκτησε το Magic Moment της σεζόν!
Τα βραβεία για τον Ζαν Μοντέρο στη EuroLeague δεν σταματούν! Μετά την ανάδειξή του στην καλύτερη πεντάδα και το «rising star», κατέκτησε και το «Magic Moment» της σεζόν.
Συγκεκριμένα ο παίκτης της Βαλένθια πραγματοποίησε την πιο όμορφη φάση της χρονιάς,... γονατίζοντας τον Βασίλιε Μίτσιτς, στην αναμέτρηση της Χάποελ με τη Βαλένθια.
Ο Μοντέρο με μία ντρίμπλα «έσπασε τους αστραγάλους» του Σέρβου, ρίχνοντάς τον στο παρκέ και στη συνέχεια ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων, κατακτώντας το βραβείο για την κορυφαία φάση της χρονιάς στη EuroLeague.
Δείτε τη φάση:
Check it out again, one of the nastiest ankle breakers we’ve seen 🧊 pic.twitter.com/JNn2OZnTxY— EuroLeague (@EuroLeague) April 28, 2026
