Ολυμπιακός - Μονακό: Η 12άδα των Ερυθρολεύκων
Ο Ολυμπίακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Game 1 της σειράς, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίζει για τους 12 που θα αφήσει εκτός από την αναμέτρηση.
Οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Μουσταφά Φαλ θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από την άκρη του πάγκου με πολιτικά, γεγονός που σημαίνει ότι ο Τζόουνς κέρδισε την... μάχη για την τρίτη θέση «5» και ο Τζόσεφ αυτή για τον δεύτερο «άσσο»,
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.