Ο Ολυμπίακός αντιμετωπίζει τη Μονακό στο Game 1 της σειράς, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίζει για τους 12 που θα αφήσει εκτός από την αναμέτρηση.

Οι Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Μουσταφά Φαλ θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από την άκρη του πάγκου με πολιτικά, γεγονός που σημαίνει ότι ο Τζόουνς κέρδισε την... μάχη για την τρίτη θέση «5» και ο Τζόσεφ αυτή για τον δεύτερο «άσσο»,

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ