Το εντυπωσιακό video του Ολυμπιακού ενόψει Μονακό: «Αυτό είναι το σπίτι μας, πολεμάμε μαζί»
Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη των Play Offs της φετινής EuroLeague και απόψε κοντράρεται με τη Μονακό στο ΣΕΦ (28/04, 21:00, live Gazzetta, Novasports 4) για το Game 1, έχοντας εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας μετά την πρωτιά του στην κανονική περίοδο.
Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ έφτιαξε ένα εντυπωσιακό video για να βάλει στο κλίμα τον κόσμο της ενόψει της σπουδαίας μάχης. Την παράσταση κλέβει ο Φουρνιέ και το ΣΕΦ, αλλά και το λιοντάρι μπροστά από το γήπεδο.
Δείτε το video
⚪ 🔴 This is our house. This is our time.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 28, 2026
🏀 Olympiacos 🆚 AS Monaco
🗓️ April 28th | 🕖 21:00
📍 Peace & Friendship Stadium
Stand with us. Be loud. Fight together. 🔥#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/H2TdtTRg1w
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.