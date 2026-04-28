Η ανάρτηση του Σλούκα μετά την επέμβαση: «Μετράω αντίστροφα για την επιστροφή, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα»

Ο Κώστας Σλούκας μέσω ανάρτησης έδειξε την ανυπομονησία του για επιστροφή στη δράση και έστειλε μήνυμα μετά την επέμβαση του.

Άτυχος στάθηκε ο Κώστας Σλούκας πριν την έναρξη της σειράς με τη Βαλένθια. Ο Έλληνας γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και μπήκε στο χειρουργείο το πρωί της Τρίτης (28/4) προκειμένου να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, η οποία ήταν επιτυχημένη.

Το διάστημα της αποθεραπείας του υπολογίζεται σε τρεις εβδομάδες.

Μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου του, ο Σλούκας έστειλε το μήνυμα του και έδειξε πως ανυπομονεί για την επιστροφή του στη δράση. Στόχος να είναι έτοιμος για το Final Four της Euroleague.

Aναλυτικά η ανάρτηση του

«Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή. Ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επεμβαση, κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωαννη( υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)και κ. Χίσσα Διονύση( υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.



Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα ,οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.



Δύσκολο πολύ να απέχω απ το πιο σημαντικό κομματι της χρονιάς. Όμως ετσι ειναι ο πρωταθλητισμος. Θα γυρίσω σύντομα.

Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε ολη την αποστολή για μία σκληρή μάχη!

ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ οπως πάντα.

🍀»