Ο Σλούκας τραυματίστηκε όπως ο Βιλντόζα το 2024: Το διάστημα που έμεινε εκτός

Ο Λούκα Βιλντόζα είχε υποστεί το 2024 τον ίδιο τραυματισμό με τον Σλούκα. Πόσο είχε μείνει εκτός δράσης.

Άτυχος στάθηκε ο αρχηγός των πράσινων πριν το ξεκίνημα της σειράς με τη Βαλένθια. Ο Κώστας Σλούκας μπαίνει χειρουργείο το πρωΐ της Τρίτης (28/4) μετά τον τραυματισμό του (υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού γόνατος) στην προπόνηση της Δευτέρας (27/4), που ήταν και η τελευταία πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για την Ισπανία και τους δυο πρώτους αγώνες των playoffs της Euroleague με τη Βαλένθια.

Ο Έλληνας γκαρντ θα αναγκαστεί να χάσει τη σειρά με την ισπανική ομάδα και.... τρέχει για να είναι έτοιμος για το Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens.

Η περίπτωση Βιλντόζα που είχε υποστεί τον ίδιο τραυματισμό

O Λούκα Βιλντόζα όταν αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, είχε αποχωρήσει από το ματς με το Περιστέρι με πόνους στο γόνατο. Αμέσως υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο.

Στις 9 Γενάρη του 2024 υποβλήθηκε σε επέμβαση για να λύσει το πρόβλημα, ενώ περίπου τρεις εβδομάδες μετά πάτησε ξανά παρκέ για επίσημη υποχρέωση της ομάδας του.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι για τη Euroleague στις 31 Γενάρη, όπου έπαιξε για 9 λεπτά.

O ημιτελικός της Euroleague είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μάη, ενώ στις 24 θα διεξαχθεί ο τελικός. Και μένει να δούμε αν θα είναι έτοιμος ο Σλούκας.