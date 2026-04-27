Ο τραυματισμός του Κώστα Σλούκα τον θέτει εκτός πλάνων του Παναθηναϊκού για τη σειρά με τη Βαλένθια. Τι σημαίνει όμως ο τραυματισμός του και ποιος αναμένεται να είναι ο χρόνος αποκατάστασης;

Τα άσχημα νέα του Παναθηναϊκού με τον τραυματισμό του Κώστα Σλούκα συγκλόνισαν τους φίλους του τριφυλλιού, καθώς ο αρχηγός της ομάδας αναμένεται να χάσει ολόκληρη τη σειρά των Play Offs με τη Βαλένθια.

Ο 36χρονος γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της σημερινής (27/04) και αναμένεται να υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Τι είναι η ρήξη μηνίσκου

Η ρήξη μηνίσκου πρόκειται για έναν από τους πιο συχνούς και ύπουλους τραυματισμούς στο γόνατο ειδικά σε αθλητές υψηλού επιπέδου. Οι μηνίσκοι είναι δύο ινοχόνδρινα «μαξιλαράκια» μέσα στο γόνατο, ο έσω και ο έξω, που λειτουργούν σαν αμορτισέρ ανάμεσα στο μηρό και την κνήμη. Απορροφούν τους κραδασμούς, προστατεύουν τον χόνδρο και βοηθούν στη σωστή κατανομή των φορτίων και την ομαλή κίνηση της άρθρωσης.

Η ρήξη μηνίσκου ουσιαστικά είναι ένα «σκίσιμο» σε αυτόν τον ιστό. Πρόκειται για έναν από τους πιο συχνούς τραυματισμούς στο γόνατο, ιδιαίτερα σε αθλητές, καθώς μπορεί να προκληθεί από μια απότομη περιστροφική κίνηση με το βάρος του σώματος, κάτι που συμβαίνει συνεχώς στο μπάσκετ.

Η αποκατάσταση και ο χρόνος επιστροφής

Με δεδομένο ότι ο Κώστας Σλούκας θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση, το πλάνο αποκατάστασης γίνεται πιο συγκεκριμένο και δομημένο, με στόχο όχι μόνο την επιστροφή, αλλά την πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Η αρθροσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, μέσω της οποίας είτε «καθαρίζεται» η περιοχή (μερική μηνισκεκτομή), είτε γίνεται συρραφή του μηνίσκου. Από εκεί και πέρα, η αποκατάσταση ξεκινά άμεσα. Στα πρώτα στάδια δίνεται έμφαση στη μείωση του πρηξίματος και του πόνου, ενώ πολύ γρήγορα ακολουθεί η σταδιακή φόρτιση του ποδιού. Η φυσικοθεραπεία επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση, στη σταθερότητα του γόνατος και στην επαναφορά της κινητικότητας, με προοδευτική ένταξη σε μπασκετικές κινήσεις (κοψίματα, αλλαγές κατεύθυνσης, επιταχύνσεις).

Όσον αφορά τον χρόνο απουσίας του Σλούκα, αυτός θα εξαρτηθεί από το είδος της επέμβασης που θα πραγματοποιηθεί κατά την αρθροσκόπηση. Αν πρόκειται για μερική μηνισκεκτομή, δηλαδή «καθαρισμό» της βλάβης, τότε η επιστροφή σε αγωνιστικούς ρυθμούς μπορεί να έρθει σχετικά γρήγορα, περίπου μέσα σε 3 με 4 εβδομάδες. Αν όμως οι γιατροί προχωρήσουν σε συρραφή του μηνίσκου, που είναι και πιο απαιτητική διαδικασία, τότε ο χρόνος αποκατάστασης μεγαλώνει και μπορεί να φτάσει τους δύο μήνες ή και περισσότερο, καθώς απαιτείται πιο προσεκτική και σταδιακή επανένταξη.

Με αυτό το δεδομένο υπάρχει και ερωτηματικό γύρω από τη διαθεσιμότητά του όχι μόνο στο Final Four, αλλά και στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος εφόσον προκριθεί ο Παναθηναϊκός, που θα διεξαχθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.

Ο Σλούκας μετρά 9.6 πόντους, 1.9 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 12.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 21:19 λεπτά συμμετοχής σε 38 αγώνες στη EuroLeague.