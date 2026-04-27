Μαρτίνεθ: «Ο στόχος του Παναθηναϊκού δεν είναι να νικήσει τη Βαλένθια στα Play Offs»

Διαβάστε τις δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ αναφορικά με τη σειρά της Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό στα Play Offs της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βαλένθια εν όψει των πρώτων δύο παιχνιδιών των Play Offs (με μειονέκτημα έδρας) απέναντι στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο προπονητής της Βαλένθια τοποθετήθηκε για τη σειρά με το τριφύλλι τονίζοντας τη διαφορά στους στόχους ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Aναλυτικά

«Θα χαρούν πολύ αν μας κερδίσουν, αλλά ο στόχος τους δεν είναι να νικήσουν τη Βαλένθια στα play-offs. Υπάρχει ένας άλλος στόχος που έρχεται μετά, αν καταφέρουν να μας νικήσουν.Εμείς δεν σκεφτόμαστε το μέλλον. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε» ανέφερε.

Για το πλεονέκτημα έδρας είπε: «Δεν νιώθουμε ανίκητοι όταν παίζουμε εντός έδρας, με τον ίδιο τρόπο που δεν νιώθουμε ηττημένοι όταν παίζουμε εκτός έδρας. Και αυτό ισχύει για όλους».