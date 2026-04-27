Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μονακό (28/04, 21:00) στο ΣΕΦ για το Game 1 των Play Offs της φετινής EuroLeague έχοντας το πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική διάρκεια.

Ο Σάσα Βεζένκοβ που αναδείχθηκε MVP της EuroLeague για δεύτερη φορά στην καριέρα του και μίλησε στη media day των «ερυθρόλευκων» για το συγκεκριμένο επίτευγμα.

Αναλυτικά

«Υπάρχει μια περηφάνια. Όσο και να μην το σκέφτεσαι, όταν έρθει η ώρα και το ζήσεις είναι κάτι πολύ όμορφο. Πρέπει να χαίρεσαι για κάθε τι καλό. Το ξεχνάμε όμως γιατί μπαίνουμε σε μια σκληρά επίπονη με ένταση. Όλα ξεχνιούνται, όλα μένουν πίσω, δεν μπορείς να ζεις με το παρελθόν. Χάρηκα πολύ κι ένιωσα πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να έρθει αυτό το βραβείο. Έτσι είναι η φύση του αθλήματος και η Ευρωλίγκα. Τώρα συγκεντρώνεσαι στην επόμενη μέρα».

Για την regular season: «Ήταν μια μεγάλη κανονική περίοδος με 38 αγώνες για πρώτη φορά. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ ένιωθα κάτι από το προηγούμενο βράδυ γι' αυτό το κρατάω λίγο. Αυτό το παιχνίδι μας έδωσε και το πλεονέκτημα».

Για το ματσάρισμα με τη Μονακό: «Είναι μια σκληρή ομάδα, με παίκτες που ξέρουν το ρόλο τους. Παίζουν χωρίς άγχος. Πριν δύο μήνες δεν γνωρίζαμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα γι' αυτόν. Τα κατάφεραν και άξια είναι εδώ. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο κάνει λάθος. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρόκριση».

Για τα σχόλια του Μπλόσομγκεϊμ περί MVP: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι καινούρια μόδα μάλλον να μιλάει ο ένας για τον άλλο. Εγώ δείχνω ό,τι έχω με τη δουλειά μου».

Για το γεγονός πως η Μονακό μετράει 3 νίκες στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια: «Άλλες ομάδες, άλλοι προπονητές, άλλες καταστάσεις. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να τους αντιμετωπίσουμε και να φτάσουμε στη νίκη».

Για τους στόχους που θέτει σαν παίκτης: «Όταν ξεκινάς τη διαδρομή στο μπάσκετ στόχος είναι να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Ζω την κάθε στιγμή. Θέλω να πηγαίνω σπίτι ξέροντας ότι έδωσα το 100%. Πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα αλλά δεν είναι. Τα κατακτάς με σκληρή δουλειά».

