Ο βοηθός του Γιώργου Μπαρτζώκα συγκέντρωσε τους γκαρντ του Ολυμπιακού για να τους κάνει... scouting report αναφορικά με την περιφερειακή δύναμη της Μονακό στη μεταξύ τους σειρά Play Offs.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μονακό (28/04, 21:00) στο ΣΕΦ για το Game 1 των Play Offs της φετινής EuroLeague έχοντας το πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική διάρκεια.

Πριν την προπόνηση των Πειραιωτών, ο βοηθός του Γιώργου Μπαρτζώκα, Στέφανος Τριαντάφυλλος, συγκέντρωσε τους γκαρντ της ομάδας προκειμένου να τους κάνει ένα... scouting report για τα αντίπαλα γκαρντ των Μονεγάσκων.

Είναι γεγονός πως η ομάδα του κόουτς Μαρκοϊσβίλι στηρίζεται στην περιφερειακή της δύναμη, γι' αυτό είναι λογικό αυτό το έκτακτο «φροντιστήριο» στους Τόμας Γουόκαπ, Φρανκ Νιλικίνα, Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τα ματσαρίσματα.

