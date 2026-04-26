Ο Σάσα Βεζένκοβ κατέκτησε το βραβείο του MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26. Με ποιον τρόπο όμως ψηφίζεται ο πολυτιμότερος παίκτης στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση;

Η EuroLeague ανέδειξε ως MVP της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 τον Σάσα Βεζένκοβ. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού βοήθησε την ομάδα του να τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της διοργάνωσης στην κανονική περίοδο και να έχει και το αβαντάζ έδρας στα Play Offs.

Παράλληλα, ήταν πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 19,4 πόντους ανά αγώνα, πρώτος στο PIR με 23,1, πέμπτος στα ριμπάουντ (6,6 μ.ό.) και τρίτος στα εύστοχα δίποντα (4,9 ανά παιχνίδι).

To ερώτημα που προκύπτει είναι: Πώς βγαίνει ο MVP; Ο MVP της EuroLeague δεν προκύπτει από μία και μόνο ψηφοφορία, αλλά μέσα από ένα πολυπαραγοντικό σύστημα που συνδυάζει τέσσερις διαφορετικές «πηγές» αξιολόγησης.Συγκεκριμένα, οι ψήφοι των αρχηγών των ομάδων και των προπονητών έχουν το μεγαλύτερο βάρος (35% έκαστος), ακολουθούν τα διαπιστευμένα ΜΜΕ με 20%, ενώ ένα 10% προέρχεται από την ψήφο των φιλάθλων.