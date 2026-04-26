Ολυμπιακός για MVP Βεζένκοβ: «Υπόκλιση, ασταμάτητος, ασυναγώνιστος, αναπόφευκτος»
Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι κι επίσημα ο MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας την κορυφαία ατομική διάκριση της διοργάνωσης, μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της regular season.
Ο Ολυμπιακός έσπευσε να συγχαρεί τον αστέρα του για την κατάκτηση του βραβείου και μάλιστα για δεύτερη φορά στην καριέρα του.
Αναλυτικά
«Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. Ασταμάτητος. Ασυναγώνιστος. Αναπόφευκτος. Υπόκλιση, Σάσα. Αυτή είναι μόνο η αρχή».
For the second time in his career, Sasha Vezenkov DOMINATES Europe as the EuroLeague Regular Season MVP! 🏆🔥— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 26, 2026
Unstoppable. Unmatched. Inevitable.
⁰Take a bow, Sasha - this is just the beginning! 🔴⚪🚀#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/yYGEevsDP3
