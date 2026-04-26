Ολυμπιακός για MVP Βεζένκοβ: «Υπόκλιση, ασταμάτητος, ασυναγώνιστος, αναπόφευκτος»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός «υποκλίθηκε» στον Σάσα Βεζένκοβ για την κατάκτηση του βραβείου του MVP της σεζόν 2025-26 στη EuroLeague.

Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι κι επίσημα ο MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας την κορυφαία ατομική διάκριση της διοργάνωσης, μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της regular season.

Ο Ολυμπιακός έσπευσε να συγχαρεί τον αστέρα του για την κατάκτηση του βραβείου και μάλιστα για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

«Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Σάσα Βεζένκοβ κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως ο MVP της κανονικής περιόδου. Ασταμάτητος. Ασυναγώνιστος. Αναπόφευκτος. Υπόκλιση, Σάσα. Αυτή είναι μόνο η αρχή».