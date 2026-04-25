Τζέιμς: Η ειρωνική του αντίδραση για τις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague

Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Μάικ Τζέιμς δεν άφησε ασχολίαστες τις κορυφαίες πεντάδες της EuroLeague και το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτές.

Η Μονακό επικράτησε με 79-70 της Μπαρτσελόνα και κατάφερε να προκριθεί στα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Μάικ Τζέιμς βρήκε τον χρόνο να σχολιάσει τις καλύτερες πεντάδες που ανέδειξε η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του.

Ο πρώτος σκόρερ της EuroLeague μετά την πρόκριση της Μονακό στα Play Offs ανέβασε ένα GIF που έγραφε: «Πληρούσα τα κριτήρια». Εξάλλου, είναι γνωστός για τους σχολιασμούς του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».

 

Προφανώς εννοούσε πώς πληρούσε τα κριτήρια για να συμπεριληφθείσ τις κορυφαίες πεντάδες, καθώς πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με 16.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ κατά μέσο όρο.

@Photo credits: INTIME
     

