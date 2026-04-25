Τζέιμς: Η ειρωνική του αντίδραση για τις καλύτερες πεντάδες της EuroLeague
Η Μονακό επικράτησε με 79-70 της Μπαρτσελόνα και κατάφερε να προκριθεί στα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Μάικ Τζέιμς βρήκε τον χρόνο να σχολιάσει τις καλύτερες πεντάδες που ανέδειξε η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του.
Ο πρώτος σκόρερ της EuroLeague μετά την πρόκριση της Μονακό στα Play Offs ανέβασε ένα GIF που έγραφε: «Πληρούσα τα κριτήρια». Εξάλλου, είναι γνωστός για τους σχολιασμούς του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».
https://t.co/3MI2VpsG1u pic.twitter.com/nm4Jx8KqZf— Mike James (@TheNatural_05) April 24, 2026
Προφανώς εννοούσε πώς πληρούσε τα κριτήρια για να συμπεριληφθείσ τις κορυφαίες πεντάδες, καθώς πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με 16.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ κατά μέσο όρο.
