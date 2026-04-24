Μαρκοϊσβίλι: «Φοβερός ο Ολυμπιακός με εξαιρετικό προπονητή»

O Mανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι μίλησε για τη συνέχεια της Μονακό τονίζοντας την ποιότητα του Ολυμπιακού, αλλά και του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Η Μονακό επικράτησε με 79-70 της Μπαρτσελόνα και κατάφερε να προκριθεί στα Play Offs της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας.

Ο προπονητής των Μονεγάσκων, Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, μίλησε για τις... μάχες που ακολουθούν τονίζοντας την ποιότητα των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικα

«Πρέπει να είμαστε περήφανοι με αυτό που καταφέραμε. Δεν είχαμε παίξει τέτοια άμυνα εδώ και καιρό. Κρατήσαμε χαμηλά τη Μπαρτσελόνα, την αναγκάσαμε να πάρει δύσκολα σουτ. Επιθετικά είχαμε κάποια προβλήματα στην 3η περίοδο αλλά δεν πανικοβληθήκαμε. Βρήκαμε την αυτοπεποίθηση και τον ρυθμό μας.

Η επόμενη μέρα είναι ο τελικός του Κυπέλλου αύριο. Θα παλέψουμε για έναν τίτλο. Μετά θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τον Ολυμπιακό. Είναι μια φοβερή ομάδα, με έναν εξαιρετικό προπονητή και θα τους συναντήσουμε μπροστά μας».