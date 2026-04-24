Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν και... εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια, Sold Out για το Game 3!

Γιώργος Κούβαρης
Πρώτα αποδοκιμασίες και μετά χειροκρότημα στήριξης από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο Telekom Center
Μέσα σε λιγότερες από έξι ώρες έκαναν... φτερά όλα τα εισιτήρια για το 3ο ματς των Playoffs μεταξύ Παναθηναϊκού-Βαλένθια στο «T-Center»!

Όπως... κυκλοφόρησαν, έτσι και εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για τον 3ο αγώνα των Playoffs! Συγκεκριμένα μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες έγινε sold out στο Game 3 μεταξύ Παναθηναϊκού-Βαλένθια στο «Telekom Center Athens»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, πριν ξεκινήσουν καλά-καλά τα Playoffs. Τα δύο πρώτα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 28 και 30 του μήνα στις 21:45

Αντίστοιχα το Game 3 για το οποίο ανακοινώθηκε το sold είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 6 Μαϊου.

     

    Φόρτωση BOLM...
     