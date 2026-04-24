Όπως... κυκλοφόρησαν, έτσι και εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για τον 3ο αγώνα των Playoffs! Συγκεκριμένα μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες έγινε sold out στο Game 3 μεταξύ Παναθηναϊκού-Βαλένθια στο «Telekom Center Athens»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, πριν ξεκινήσουν καλά-καλά τα Playoffs. Τα δύο πρώτα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 28 και 30 του μήνα στις 21:45

Αντίστοιχα το Game 3 για το οποίο ανακοινώθηκε το sold είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 6 Μαϊου.