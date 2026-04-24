Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν και... εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια, Sold Out για το Game 3!
Όπως... κυκλοφόρησαν, έτσι και εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για τον 3ο αγώνα των Playoffs! Συγκεκριμένα μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες έγινε sold out στο Game 3 μεταξύ Παναθηναϊκού-Βαλένθια στο «Telekom Center Athens»
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια, πριν ξεκινήσουν καλά-καλά τα Playoffs. Τα δύο πρώτα παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα στις 28 και 30 του μήνα στις 21:45
Αντίστοιχα το Game 3 για το οποίο ανακοινώθηκε το sold είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 6 Μαϊου.
𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧: 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗢𝗙𝗙𝗦 𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 24, 2026
In less than 6 hours, you’ve sent a clear message: Our home is ready for another battle! 🔥
The tickets for Game 3 against @valenciabasket are officially gone. Your loyalty is the force that drives us, and on Wednesday May… pic.twitter.com/B3rHb5iKYm
