Το Gazzetta αναλύει το παιχνίδι της Βαλένθια και εξηγεί ποια άμυνα θα δώσει τη λύση στον περιορισμό του τρόπου παιχνιδιού της ισπανικής ομάδας, αλλά και ποια είναι η αξία των «έξυπνων 16 φάουλ» που θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της σειράς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα ταξιδέψει στη Βαλένθια για τα δυο πρώτα παιχνίδια των playoffs της Euroleague με στόχο να κάνει το break και να επιστρέψει έχοντας το πλεονέκτημα έναντι της ισπανικής ομάδας στο δρόμο για το Final Four στο Telekom Center Athens.

Αν ένα πράγμα είναι βέβαιο γι’ αυτή τη σειρά των αγώνων είναι πως ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν πρόκειται να εμφανιστεί όπως στο παιχνίδι της κανονικής περιόδου στη Roig Arena, όπου ηττήθηκε σχετικά εύκολα και η αναμέτρηση έμοιαζε με «αιχμαλωσία»!

Μάλιστα, ακόμη και ο Έργκιν Άταμαν παρασύρθηκε από τον ρυθμό των ισπανών και δεν πήρε κανένα τάιμ άουτ στο δεύτερο ημίχρονο! Αυτή τη φορά αναμένεται να είναι πιο παρεμβατικός από τον πάγκο, με πιο έγκαιρες αποφάσεις και διαχείριση του ρυθμού, κάτι που φάνηκε στο παιχνίδι των play-in με την Μονακό, όπου έσπευσε να πάρει τάιμ άουτ στα πρώτα δυο λεπτά του αγώνα!

Ο ρυθμός και η άμυνα με αλλαγές

Το βασικό ζήτημα απέναντι στη Βαλένθια είναι ο ρυθμός. Πρόκειται για μια ομάδα που παίζει σε υψηλή ταχύτητα και στηρίζει πολλά στο pick n’ roll και στην εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας. Εδώ εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό και το πλάνο αντιμετώπισης από την ελληνική ομάδα.

Αν ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ επιλέξει άμυνες που ωθούν τον χειριστή να πασάρει, όπως είναι το hedge out, υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει στην παγίδα. Η Βαλένθια διαθέτει γρήγορους και ποιοτικούς πασέρ, με αποτέλεσμα η μπάλα να κυκλοφορεί άψογα και να δημιουργούνται καταστάσεις ελεύθερου σουτ συνεχώς. Σε αυτή την περίπτωση, το βάρος πέφτει στους δύο αμυντικούς του pick n’ roll, αλλά και στην υπόλοιπη άμυνα που πρέπει να δουλεύει άψογα στις βοήθειες κάνοντας deflections, αλλά και να χαλάει την ποιότητα της πάσας, αλλά και την ταχύτητα της.

Από την άλλη, αν η ελληνική ομάδα επιλέξει να δώσει το σουτ στον χειριστή, τότε και πάλι η άμυνα στο pick n’ roll γίνεται καθοριστική. Όμως υπάρχει και μια τρίτη επιλογή που μοιάζει αναπόφευκτη μέσα στη σειρά και έχει να κάνει με την άμυνα με αλλαγές. Η άμυνα με αλλαγές μπορεί να «παγώσει» την κυκλοφορία της μπάλας, να μειώσουν τον αριθμό των πασών και να οδηγήσουν τη Βαλένθια σε πιο στατικό παιχνίδι και καταστάσεις isolation.

Βέβαια, η άμυνα με αλλαγές δημιουργεί κασταστάσεις mismatches, σε πολλές περιπτώσεις. Εκεί απαιτείται υψηλό επίπεδο προσωπικής άμυνας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR, ωστόσο, διαθέτει τα κορμιά (σε σχήμα με Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις και Όσμαν) και την ευελιξία για να το υποστηρίξει, κάτι που καθιστά αυτή την επιλογή όχι απλώς χρήσιμη, αλλά πιθανότατα απαραίτητη σε μεγάλα διαστήματα της σειράς.

Το επιθετικό ριμπάουντ της Βαλένθια και τα «έξυπνα 16 φάουλ»

Ακόμη, πολύ σημαντικό είναι το αμυντικό ριμπάουντ. Όταν παίζεις άμυνα με αλλαγές, οι ψηλοί βγαίνουν μακριά από το καλάθι, κάτι που σημαίνει ότι η ευθύνη γίνεται ομαδική για το ριμπάουντ. Αν ο Παναθηναϊκός AKTOR δώσει δεύτερες και τρίτες κατοχές, τότε θα «πληρώσει» το τίμημα, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα που τιμωρεί άμεσα με τρίποντα μετά από επιθετικό ριμπάουντ, καθώς αυτό είναι μια επιλογή που δίνει στους παίκτες του ο Πέδρο Μαρτίνεθ.

Μια σημείωση πολύ σημαντική για το ριμπάουντ, είναι πως η Βαλένθια είναι στην πρώτη τριάδα της διοργάνωσης στα επιθετικά ριμπάουντ! Άρα, απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να μην δοθούν δεύτερες ευκαιρίες στους Ισπανούς.

Κομβικό στοιχείο επίσης θα είναι και η διαχείριση των λεγόμενων «έξυπνων φάουλ», δηλαδή τα φάουλ πριν το όριο των ελεύθερων βολών, η αλλιώς τα «έξυπνα 16» που λένε οι προπονητές. Τα τέσσερα φάουλ ανά δεκάλεπτο πριν οδηγηθούν οι ομάδες στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Η Βαλένθια τρέχει πολύ στο transition και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κόψει αιφνιδιασμούς και καταστάσεις ανισορροπίας με σωστό timing, χωρίς να χαρίζει εύκολους πόντους από φάουλ που δίνουν βολές.

Συνολικά, το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό AKTOR είναι ξεκάθαρο. Να βγάλει τη Βαλένθια από τον ρυθμό της. Να μειώσει την κυκλοφορία της μπάλας, να περιορίσει τον αριθμό των πασών (να υποχρεώσει δηλαδή την ισπανική ομάδα μέσα από την πίεση να κάνει λιγότερες πάσες από το μέσο όρο της ανά κατοχή) και να την οδηγήσει σε πιο ατομικό παιχνίδι. Και ο πιο αποτελεσματικός δρόμος για να το πετύχει αυτό περνά μέσα από τις σωστές αμυντικές επιλογές στην αντιμετώπιση του pick n’ roll, με την άμυνα με αλλαγές να αποτελεί το πιο βασικό εργαλείο στη σειρά.

