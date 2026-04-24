Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ήδη σε επαφές με τον Φακούντο Καμπάτσο με σκοπό την ανανέωση του συμβολαίου του, όμως ο Αργεντίνος γκαρντ δεν είναι ευχαριστημένος προς το παρόν.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη δρομολογήσει τις επαφές με τον Φακούντο Καμπάτσο με σκοπό την ανανέωση του συμβολαίου του, όπως μετέφερε το ισπανικό μέσο

«Encestando».

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, όμως οι διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να οδηγούν σε «λευκό καπνό». Η πρόταση των Μαδριλένων αφορά παράλληλή μείωση των αποδοχών του Αργεντίνου γκαρντ, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνο τον ίδιο.

Να σημειωθεί ότι ο Καμπάτσο έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης συνηθίζει να προχωράει σε τέτοιου είδους πρακτικές όσον αφορά τις ανανενώσεις των συμβολαίων παικτών που έχουν αφήσει ιστορία στον σύλλογο, όπως ο Σέρχιο Γιουλ, ωστόσο μέχριο στιγμής ο Καμπάτσο φαίνεται αρνητικός σε αυτή την προοπτική.