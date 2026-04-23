Ρεάλ - Χάποελ: Οριστικά με κόσμο και με περιορισμούς

Ρεάλ - Χάποελ: Οριστικά με κόσμο και με περιορισμούς
Με κόσμο θα γίνουν τα παιχνίδια μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play-offs της EuroLeague.

Ρεάλ Μαδρίτης και Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθούν με την παρουσία κόσμου στην ισπανική πόλη, μετά την οριστική απόφαση που πάρθηκε.

Συγκεκριμένα μετά την τελευταία συνάντηση που έγινε σήμερα (23/04), αποφασίστηκε να γίνει η διεξαγωγή των αγώνων με την παρουσία των φιλάθλων των γηπεδούχων στο γήπεδό τους, αλλά με περιορισμούς.

Πιο αναλυτικά, δικαίωμα εισόδου θα έχουν μόνο όσοι έχουν εισιτήριο διαρκείας και ταυτοποιούνται ή όσοι έχουν δανειστεί διαρκείας, ενώ δεν θα υπάρξουν εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους.

Δείτε Επίσης

Αυτό σημαίνει πως το γήπεδο θα έχει 8.000 οπαδούς της Ρεάλ.

 

Επίσης οι πρώτες σειρές θα είναι κενές και θα απαιτείται ταυτοποίηση σε χώρους VIP του γηπέδου, ενώ θα υπάρχουν 450 αστυνομικοί και θα ενισχυθεί η ιδιωτική ασφάλεια. Οι αγώνες στη Μαδρίτη είναι προγραμματισμένοι για τις 29 Απριλίου και 1η Μαΐου αντίστοιχα.

@Photo credits: euroleague
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

