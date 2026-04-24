Ο Κέντρικ Ναν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συμπεριλήφθηκαν στην All-EuroLeague Second Team.

Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, εκεί όπου βρίσκονται ο Κέντρικ Ναν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μαζί με τους Γουέιντ Μπόλντγουιν (Φενέρμπαχτσε), Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (Φενέρμπαχτσε) και Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).

Σχολιάζοντας την επιλογή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, η διοργανώτρια αρχή αναφέρει: «Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πραγματοποίησε μία από τις πιο αξιομνημόνευτες επιθετικές σεζόν της λίγκας και κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για την All-EuroLeague. Ως ασταμάτητη απειλή από την περιφέρεια, ο Ντόρσεϊ κατέλαβε την 7η θέση με 17 πόντους ανά αγώνα, ήταν πρώτος στη διοργάνωση με 36 αγώνες στους οποίους σημείωσε τουλάχιστον 10 πόντους και ισοβάθμησε στην κορυφή με 103 εύστοχα τρίποντα.

Η καθοριστική του στιγμή ήρθε στην 36η αγωνιστική, όταν πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση με PIR 43, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ντόρσεϊ σημείωσε 37 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας και ήταν πρακτικά ασταμάτητος από την περιφέρεια, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς και εκτελεστές της διοργάνωσης.

Με 11 αγώνες στους οποίους ευστόχησε σε τουλάχιστον 4 τρίποντα, η εκτελεστική του δεινότητα επηρέαζε καθοριστικά την έκβαση των αγώνων σε κάθε αγωνιστική.

Όσον αφορά τον Κέντρικ Ναν, η EuroLeague αναφέρει: «Ο Κέντρικ Ναν συνέχισε την παρουσία του στην ελίτ, κατακτώντας για τρίτη διαδοχική χρονιά μια θέση στην All-EuroLeague. Ο εκρηκτικός γκαρντ ολοκλήρωσε τη σεζόν στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ με 19 πόντους ανά αγώνα, διατηρώντας παράλληλα υψηλή αποτελεσματικότητα από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (90,2%).

Ο Ναν σημείωσε αρκετές από τις κορυφαίες ατομικές εμφανίσεις της σεζόν, κατακτώντας δύο φορές τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής και πετυχαίνοντας δύο από τα 10 υψηλότερα PIR της χρονιάς. Η εμφάνιση με PIR 40 στην 19η αγωνιστική, καθώς και μία ακόμη με PIR 39 νωρίτερα στη σεζόν, ανέδειξαν την ικανότητά του να καθορίζει παιχνίδια, συνδυάζοντας εκρηκτικό σκοράρισμα με ηγετική παρουσία στις κρίσιμες στιγμές.