Περιστέρι - Μπάμπεργκ 93-87: Τα highlights της νίκης της ομάδας του Ξανθόπουλου

Γιώργος Κούβαρης
Περιστέρι - Μπάμπεργκ 93-87: Τα highlights της νίκης της ομάδας του Ξανθόπουλου

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Δείτε πώς κατάφερε το Περιστέρι να... ανοίξει λογαριασμό στο Basketball Champions League με τη νίκη του απέναντι στην Μπάμπεργκ.

Την πρώτη του νίκη στο BCL σημείωσε η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, η οποία ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις της στην διοργάνωση.

Οι Τζέιλεν Φιντς (21π.) και Τάι Νίκολς (20π.) ήταν εκείνοι που πήραν από το χέρι το Περιστέρι και το οδήγησαν έως και την τελική επικράτηση απέναντι στην γερμανική ομάδα. Διψήφιοι για τους νικητές ήταν επίσης οι Φράιντελ και Πέιν οι οποίοι πέτυχαν από 13 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Δείτε τα highlights του αγώνα

@Photo credits: INTIME
     

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