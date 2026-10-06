Το Περιστέρι επικράτησε της Μπάμπεργκ με 93-87 για την 1η αγωνιστική του Basketball Champions League.

Σε ένα ματς ακατάλληλο για καρδιακούς, το Περιστέρι επικράτησε της Μπάμπεργκ με 93-87 στο «Ανδρέας Παπανδρέου» και ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στο BCL.

Παρότι η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε μπροστά με 24 πόντους, οι Γερμανοί επέστρεψαν, όμως ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης με ένα μεγάλο τρίποντο στο φινάλε, έδωσε προβάδισμα νίκης στην ομάδα του.

Πρώτος σκόρερ για το Περιστέρι ο Φιντς με 21 πόντους, ενώ 20 πέτυχε ο Νίκολς.

Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Η εξέλιξη του αγώνα

Η σκληρή άμυνα του Περιστερίου... οδήγησε την Μπάμπεργκ να υποπέσει από νωρίς σε λάθη (4 λάθη σε τέσσερα λεπτά), ωστόσο η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί και στην επίθεσή της, με τους Γερμανούς να βρίσκουν εύστοχα τρίποντα και να παίρνουν το προβάδισμα (6-11, 5').

You didn't have to do that Keppeler 😳 #BasketballCL https://t.co/O3kLWPIhrD October 6, 2026

Ο γρήγορος ρυθμός συνεχίστηκε και προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου και αυτό ευνόησε τους φιλοξενούμενους, που μετά από εύστοχο τρίποντο του Ράιτ πήραν... αέρα επτά πόντων (12-19, 9'). Η πρώτη περίοδος έκλεισε με το Περιστέρι να έχει μειώσει στους τέσσερις, μετά από καλάθι του Νίκολς, (18-22, 10').

Με την έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και στη συνέχεια βρήκαν ρυθμό και στην επίθεση, με τον Φράιντελ να ευστοχεί σε τρίποντο και να διαμορφώνει το (23-22, 11'). Το Περιστέρι ήταν... ασταμάτητο και τρέχοντας επιμέρους σερί (11-0) ξέφυγε με επτά πόντους (29-22, 13'), μετά από κάρφωμα του Άντερσον στον αιφνιδιασμό.

THE FIRE. 🔥 Peristeri are BACK! #BasketballCL https://t.co/u69WcMRpM4 — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 6, 2026

Η Μπάμπεργκ είχε αντίδραση και επέστρεψε στο ματς (38-35, 14'), ενώ λίγο αργότερα ο Χόχσταντερ ισοφάρισε (40-40, 17'). Το Περιστέρι συνέχισε να είναι εύστοχο από μακριά και ο Παπαδάκης διαμόρφωσε το (48-42, 19'). Το ημίχρονο έκλεισε με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων να πραγματοποιεί εκ νέου σερί (5-0) και ο Νίκολς έστειλε τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο, (53-42, 20').

Μετά την ανάπαυλα, το Περιστέρι μπόρεσε να διευρύνει περισσότερο την απόσταση του σκορ, με δύο εύστοχα διαδοχικά τρίποντα των Φράιντελ (11π, 23') και Νίκολς(18π, 23') (61-42, 23').

Η ομάδα του Ξανθόπουλου δεν σταματούσε από το τρίποντο! Ο Γκιουζέλης ευστόχησε και... εκτόξευσε τη διαφορά στους 22 πόντους (64, 42, 25'), (8/15 τρίποντα, 53.3%). Οι φιλοξενούμενοι βελτίωσαν την άμυνά τους και... έτρεξαν στην επίθεση, κάνοντας σερί (5-20)..., μπόρεσαν να ψαλίδισουν τη διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (69-62, 29').

Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε, με τους Γερμανούς να έχουν επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι (70-64, 30') και να κάνουν την τελευταία περίοδο ντέρμπι.

Στην έναρξη του 4ου δεκαλέπτου, το Περιστέρι είχε τον έλεγχο, (75-70, 33'), ωστόσο έκανε αρκετά λάθη (18, 33') και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεφύγει σκορ. Η Μπάμπεργκ το εκμεταλλεύτηκε, πλησιάζοντας στον πόντο (77-76, 35'), ενώ αμέσως μετά βρήκε δύο διαδοχικά εύστοχα τρίποντο και πέρασε μπροστά με (77-82, 36').

Το σύνολο του Ξανθόπουλου, αντέδρασε γρήγορα, κάνοντας (6-0) και πέρασε μπροστά (83-82, 37'), μετά από δύο εύστοχες βολές του Τάι Νίκολς, ενώ ο Φιντς με εύστοχο τρίποντο έκανε το (86-84, 38'). Η Μπάμπεργκ απάντησε με τρίποντο του Χόχσταντερ (86-87, 38'), παίρνοντας ξανά τα.. ηνία στο σκορ.

Ο Πέιν ισοφάρισε στους 87 πόντους με μία εύστοχη βολή και στη συνέχεια η γερμανική ομάδα αστόχησε στην επίθεσή της. Το Περιστέρι είχε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα νίκης και ο Νικολαΐδης με ένα απίστευτο τρίποντο με ταμπλό έκανε το (90-87), 39.6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Η Μπάμπεργκ επιχείρησε βεβιασμένη προσπάθεια, αστοχώντας σε τρίποντο με τον Νικολαΐδη στη συνέχεια να πηγαίνει στη γραμμή των βολών και να διαμορφώνει το (91-87). Οι Γερμανοί αστόχησαν και στην επόμενη επίθεσή τους με την ομάδα του Ξανθόπουλου να παίρνει προβάδισμα νίκης (91-87), 10.8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 53-42, 70-64, 93-87



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση όταν η Μπάμπεργκ επέστρεψε από το -24.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Φιντς με 21 πόντους 6/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές)1 ριμπάουντ και 4 ασίστ, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ...Ο Τάι Νίκολς με 20 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ...εξαιρετικός ο Μπάλιντ με 17 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Κάριους που έμεινε στους 3 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 20 λάθη του Περιστερίου που τελικά δεν του κόστισαν τη νίκη.

Peristeri FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Ty Nichols * 27:38 20 6/11 54.55% 4/6 66.67% 2/5 40% 6/6 100% - 3 3 2 2 5 2 1 24 18 1 Jalen Finch * 25:27 21 8/12 66.67% 6/9 66.67% 2/3 66.67% 3/3 100% - 1 1 4 - 3 2 1 -2 22 4 Omar Payne * 24:55 11 5/9 55.56% 5/9 55.56% 0/0 0% 1/2 50% 5 1 6 - 2 - - 3 9 15 5 John Ittounas 01:46 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 1 - - - -5 0 12 Georgios Gkiouzelis * 14:07 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% - 1 1 2 1 - 1 - -2 7 15 Noah Freidel 20:34 13 5/10 50% 2/5 40% 3/5 60% 0/0 0% 2 6 8 1 1 1 - - 23 16 19 Manos Chatzidakis 14:52 4 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 4/4 100% 1 1 2 - 2 2 - 1 -5 4 23 Kostas Papadakis 10:59 5 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% - 2 2 3 2 4 - - -10 6 25 Will Carius 17:24 3 1/3 33.33% 0/0 0% 1/3 33.33% 0/0 0% 1 1 2 - 1 1 - - 2 2 32 Tytan Anderson * 24:30 5 2/6 33.33% 2/3 66.67% 0/3 0% 1/3 33.33% - 4 4 3 - 1 - - -7 5 55 Alexandros Nikolaidis 17:48 8 2/8 25% 1/5 20% 1/3 33.33% 3/4 75% - 5 5 9 2 - - - 3 15 88 Alexandros Thomakos Did Not Play Team/Coaches 3 4 7 - 3 - TOTAL 200 93 31/62 50% 20/38 52.63% 11/24 45.83% 20/24 83.33% 12 29 41 24 14 20 5 6 -

* Starters On the court: Coach Coach: Vasilis Xanthopoulos Assistant(s): Christoforos Stefanidis, Ioannis Tzanis

BMA365 Bamberg Baskets FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Jonathan Baehre 19:41 7 3/6 50% 3/3 100% 0/3 0% 1/1 100% 1 2 3 - 3 2 - - -28 5 3 Jordan Wright * 18:28 11 5/11 45.45% 4/9 44.44% 1/2 50% 0/0 0% 2 1 3 1 4 1 3 - -3 11 4 Jordan Jones * 25:30 6 2/10 20% 2/9 22.22% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 2 10 2 - 2 - -11 12 10 Mylik Wilson 19:23 10 4/7 57.14% 2/5 40% 2/2 100% 0/0 0% 1 3 4 3 3 - 1 - 15 15 11 Richard Balint 23:09 17 6/17 35.29% 1/6 16.67% 5/11 45.45% 0/0 0% 1 1 2 3 1 2 1 - -7 10 13 Trevon Scott * 27:04 9 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 3/4 75% 2 3 5 1 - 2 1 - -17 11 15 Brendan Terry 16:17 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% - 3 3 3 3 - - - 15 7 21 Jonas Mendl Did Not Play 22 Jakob Lang Did Not Play 31 Daniel Keppeler * 10:44 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1 2 1 5 1 - 2 8 6 66 Yuval Hochstadter * 23:41 16 6/12 50% 3/7 42.86% 3/5 60% 1/1 100% 1 2 3 1 3 2 - - -7 12 77 Joshua Obiesie 16:04 6 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 2 2 3 1 - - 5 6 Team/Coaches 2 1 3 - 1 - TOTAL 200 87 32/76 42.11% 18/46 39.13% 14/30 46.67% 9/10 90% 13 19 32 25 27 12 8 2 -