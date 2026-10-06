Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ομάδα του Ξανθόπουλου, σκόραρε 53 πόντους στο ημίχρονο
Εντυπωσιακό ήταν το Περιστέρι στην επίθεση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην Μπάμπεργκ.
Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου σκόραρε 53 πόντους στο α΄μέρος, έχοντας πολύ καλά ποσοστά. Συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι είχαν 14/23 δίποντα (60.8%), 5/11 τρίποντα (45.5%), 10/10 βολές (100%).
Ο Τάι Νίκολς ήταν ο πρώτος σκόρερ στην ανάπαυλα, με 13 πόντους και το Περιστέρι απέκτησε διαφορά 11 πόντων (23-42, 20΄').
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THE FIRE. 🔥 Peristeri are BACK! #BasketballCL https://t.co/u69WcMRpM4— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 6, 2026
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