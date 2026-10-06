Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ομάδα του Ξανθόπουλου, σκόραρε 53 πόντους στο ημίχρονο

Παναγιώτης Αρταβάνης
Περιστέρι - Μπάμπεργκ: Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ομάδα του Ξανθόπουλου, σκόραρε 53 πόντους στο ημίχρονο

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Το Περιστέρι ξεκίνησε την αναμέτρηση κόντρα στην Μπάμπεργκ, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή του, σκοράροντας 53 πόντους στο πρώτο ημίχρονο!

Εντυπωσιακό ήταν το Περιστέρι στην επίθεση στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης κόντρα στην Μπάμπεργκ.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου σκόραρε 53 πόντους στο α΄μέρος, έχοντας πολύ καλά ποσοστά. Συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι είχαν 14/23 δίποντα (60.8%), 5/11 τρίποντα (45.5%), 10/10 βολές (100%).

Ο Τάι Νίκολς ήταν ο πρώτος σκόρερ στην ανάπαυλα, με 13 πόντους και το Περιστέρι απέκτησε διαφορά 11 πόντων (23-42, 20΄').

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@Photo credits: eurokinissi
     

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