Άταμαν: Τον αποθέωσε η σύζυγος του Γκραντ
Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Εργκίν Άταμαν βρέθηκε κάποιες φορές στο «μάτι του Κυκλώνα» ωστόσο ο Παναθηναϊκός παραμένει σε τροχιά... πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας.
Μπορεί να χρειάστηκε τη διαδικασία του Play-In, μπορεί να μην έχει ο Παναθηναϊκός το αβαντάζ της έδρας απέναντι στη Βαλένθια, αλλά παραμένει ακόμα από τις διεκδικήτριες ομάδες του ευρωπαϊκού τροπαίου σε έναν μήνα στην Αθήνα.
Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ δανείστηκε μία ανάρτηση της Euroleague για την επίδραση του Άταμαν από το 2020 και μετά, όταν και κατέκτησε τρεις Euroleague και πήγε σε ένα Final Four: «Είτε τον μισείς , είτε τον αγαπάς, να δείχνεις λίγο σεβασμό στο πρόσωπό του» ανέφερε χαρακτηριστικά η Έμιλι Γκραντ.
Δείτε την σχετική ανάρτηση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.