Η Έμιλι Γκραντ, σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ, έβγαλε το καπέλο στον Εργκίν Άταμαν, τον οποίο και αποθέωσε με σχετική ανάρτηση.

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Εργκίν Άταμαν βρέθηκε κάποιες φορές στο «μάτι του Κυκλώνα» ωστόσο ο Παναθηναϊκός παραμένει σε τροχιά... πρόκρισης στο Final Four της Αθήνας.

Μπορεί να χρειάστηκε τη διαδικασία του Play-In, μπορεί να μην έχει ο Παναθηναϊκός το αβαντάζ της έδρας απέναντι στη Βαλένθια, αλλά παραμένει ακόμα από τις διεκδικήτριες ομάδες του ευρωπαϊκού τροπαίου σε έναν μήνα στην Αθήνα.

Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ δανείστηκε μία ανάρτηση της Euroleague για την επίδραση του Άταμαν από το 2020 και μετά, όταν και κατέκτησε τρεις Euroleague και πήγε σε ένα Final Four: «Είτε τον μισείς , είτε τον αγαπάς, να δείχνεις λίγο σεβασμό στο πρόσωπό του» ανέφερε χαρακτηριστικά η Έμιλι Γκραντ.