EuroLeague: Οι μέρες και οι ώρες των πρώτων 4 αγώνων των PlayOffs
Η EuroLeague γνωστοποίησε το πρόγραμμα των πρώτων 4 αγώνων των Play Offs, με τρια από τα τέσσερα ζευγάρια να έχουν διαμορφωθεί και πλέον να μετρούν αντίστροφα για τα μεταξύ τους ματς.
Μόνη ομάδα που ακόμη περιμένει, είναι ο Ολυμπιακός. Να σημειώσουμε πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έμαθε ακόμη τις ώρες των Game 3 και 4, καθώς ακόμη δεν είναι γνωστή η έδρα στην οποία θα διεξαχθούν.
Επίσης, δεν γνωστοποιήθηκαν ώρες για τα Game 5, οι οποίες θα γίνουν γνωστές εάν χρειαστεί, δηλαδή εάν κάποια σειρά κριθεί σε αυτά.
Το πρόγραμμα των Play Offs:
Euroleague Playoffs - Game 1
Τρίτη 28 Απριλίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
- 21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη 29 Απριλίου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague Playoffs - Game 2
Πέμπτη 30 Απριλίου
- 20:45 Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις
- 21:00 Ολυμπιακός - 8ος από το Play In
- 21:45 Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Παρασκευή 1 Μαϊου
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague Playoffs - Game 3
Τρίτη 5 Μαΐου
- 8ος από το Play In - Ολυμπιακός
- 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Τετάρτη 6 Μαϊου
- 20:00 Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
- 21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Euroleague Playoffs - Game 4
Πέμπτη 7 Μαϊου
- 8ος από το Play In - Ολυμπιακός
- 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ρεάλ Μαδρίτης
Παρασκευή 8 Μαϊου
- 20:00 Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε
- 21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.